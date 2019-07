19 jul 2019

Canta. Compone. Produce. Y, además, se ha convertido en una de las chicas del momento. Sandra Delaporte no solo pone nombre al dúo que lleva su apellido y que forma con el italiano Sergio Salvi; además, es una de las figuras indiscutibles de la música electrónica pop actual ¡y chica de moda! Este verano se encuentran de gira y, además, de actualidad por su canción Shining in the Moonlight, un cover del tema Dancing in the Moonlight, lanzado en colaboración con Sephora, para celebrar el 50 aniversario de la llegada a la Luna y poner cara y música a la acción de verano de descuento de la marca. Hablamos con ella sobre belleza.

¿Qué te hace sentirte en la luna?

Bailar de forma descontrolada, ¡que es lo que suelo hacer, porque me hace muy feliz! También viajar, estar en medio de la naturaleza, en ninguna parte, sin nada más que el silencio… Me hace sentir superlibre. Y escuchar un buen disco, que me lleve la cabeza a la Luna.

¿Qué te llevó a hacer el tema Shining in the Moonlight?

La idea surgió a través de la campaña de Sephora. Nos pareció un tema mítico, divertido, con un sonido muy propio. Cambiamos dancing por shining (brillar) porque todo gira en torno a brillar bajo la luna, celebrar el concepto de shine, shine, shine ¡como el maquillaje!

¿Qué es lo más importante para ti a la hora de maquillarte?

Le presto mucha atención a estar guapa y a verme bien, pero también a sentirme cómoda con el look. Por ejemplo, me gusta que me tapen las ojeras, pero a la vez reconocerme. A veces me gusta intensificar el look y aportarle fantasía: quizás glitter, o mucho highlighter, que me gusta mucho porque me da alegría. Y, dentro de lo natural, darle un toque mas personal, ¡más unicornio!

¿Cuáles son tus trucos para que dure el maquillaje en el escenario?

Mi secreto es no usar demasiado producto. Cuando aplico la base de maquillaje lo hago en una capa fina, sin excederme, ¡evito todo lo que luego pueda caerse! Y luego, colorete y highlighter a tope, además de eyeliner y máscara de pestañas waterproof, para que aguanten. Y el eyeliner, en gel, que resiste mejor. El gloss me gusta, pero cuando me muevo por el escenario se acaba pegando al pelo, por lo que a veces uso sombra de ojos en los labios y luego, un toque de hidratación. ¡Y en los labios también uso iluminador, más hidratación!

¿Crees que en los festivales de música hay un look festivalero propio?

Sí, en los festivales la gente se aplica más shine, más glitter, más highligher, más fantasía, ¡y me encanta! Cuando le das dos besos a alguien se te quedan restos de purpurina, y me flipa; es como otra manera de expresión más happy y más loca, ¡me mola tanto en chicas como en chicos! El look también es más fantasía, y al tener que ir cómoda, creo que transmite más frescura. Me gusta mucho cuando veo al público que acude feliz a los festivales, van superhappy. Siento que la gente se inspira y es menos aparentar, y más divertirse y ser feliz. No buscan ir maquillados para dar una imagen, sino para divertirse.

¿Eres más de sol, o más de luna?

Me encanta el sol, y sentir su calor, pero reconozco que la luna llena me flipa; me quedo embobada viendo como lo ilumina todo.

¿Es imprescindible cantar en inglés para triunfar fuera?

No. Lo necesario para triunfar –y según como concibas el éxito– es cantar de la forma que te sientas más libre, más honesta y más sincera. Lo digo por experiencia: empecé en inglés, y cuando me atreví a cantar en castellano (y digo atrever, porque en otro idioma te escondes más fácilmente) no sé por qué, el pecho se te abre más y eres más honesta. El idioma da igual, lo importante es ser sincero con lo que cantes y cómo lo cantes.

¿Qué ha sido lo más impactante que os ha pasado este año?

Quizás la actuación en el Orgullo de Madrid. Ha sido épico: emociones a flor de piel y muchísima gente cantando y bailando nuestros temas. Fue emocionante no solo porque había 7.000 personas dándolo todo, sino porque además era en torno a una causa que compartimos y por la que se debería luchar todos los días.

¿Sentís que hacéis vuestro propio sonido?

Sí, es algo que teníamos claro desde el principio. Pero es difícil explicarlo, porque no deja de ser algo que está en constante evolución. Si tuviéramos que describirlo, sería en base a electrónico, pero también es canción, porque hay estribillos y hay estrofas, y también es pop, porque se canta y se baila, y por eso es popular.

¿Cómo te sientes sobre el escenario?

Completamente libre. No tengo ninguna barrera, no tengo fuerza invisible que me impida ser yo… Por eso soy tan feliz, me siento totalmente libre y yo, en mi máxima expresión.

¿Te pones nerviosa antes de salir?

Sí, siempre… Piensas si habrá público, si les gustará, si cantarán las canciones… Las inseguridades siempre están y es bonito, porque forma parte del trabajo.

