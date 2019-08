5 ago 2019

Las razones por las que nos gusta un perfume a veces son inexplicables. Otras, es verdad, nos sentimos atraídas por un aroma porque nos recuerda a alguien, algún momento o algún lugar –los olores tienen un gran poder de evocación– que nos hacen sentir bien al rememorarlo. Pero en verano, además de tener en cuenta lo que te dicte el corazón, conviene dejar a un lado los sentimientos, tirar de racionalidad y elegir el perfume con la cabeza. En cuanto leas los seis motivos que te vamos a dar lo vas a entender a la perfección. Esto es todo lo que tienes que saber sobre el perfume en verano.

1. La cantidad importa… relativamente

Si sientes que la fragancia que llevas habitualmente no huele igual en verano, tienes razón, pero la idea de pulverizarla menos veces sobre la piel no va a cambiar nada. El problema es que el sudor puede alterar las notas, así que toca pensar en el plan B, es decir, optar por otro tipo de perfume, no echarse menos cantidad.

2. Cuestión de notas

Para dar el cambiazo fíjate en la tipología de tu perfume habitual. Los amaderados, orientales y gourmands contienen notas muy pesadas (musk, sándalo, ámbar…), por ser tan aromáticas y dulzonas. Sustitúyelas por fragancias donde predominen las notas cítricas, florales o frutales. El olor a hierba, a mar o a limón, por ejemplo, le gusta a todo el mundo, porque son olores que están en la naturaleza y con los que nos familiarizamos de forma instintiva.

3. Mantén el perfume a bien resguardo

Esto significa que ni debe estar en la nevera para que puedas aplicártelo fresquito, porque esto puede alterar el equilibro de la composición, ni tampoco en el baño, porque la humedad y el calor modifican el olor de los perfumes. Como las galletas, guárdalo en un sitio seco y fresco. Un apunte: el dormitorio suele ser un buen lugar.

4. Busca la opción más sutil

Lo que de manera genérica llamamos perfume, puede ser un perfume o no, pues existe toda una gradación. Según la concentración de aceites esenciales que incorpore el producto, se clasificará, de más a menos, como perfume, eau de parfum, eau de toilette o colonia.

Dependiendo de la cantidad de esencia que lleve le producto, olerá más o menos fuerte y se evaporará antes o después. En verano conviene aligerar los aromas, así que si no quieres prescindir de tu olor de siempre, entérate si se comercializa también en una versión más light.

5. La ropa puede ser un buen lienzo

Hoy en día los perfumes que salen al mercado están absolutamente testados y no incorporan sustancias fotosensibles, pero aun y con eso, conviene tener la precaución de no vaporizarse perfume sobre la piel antes de una exposición al sol. Además, ¿para qué? Y, en todo caso, si vas a estar en zonas con mucho sol y tienes una piel especialmente sensible, siempre puedes vaporizar la fragancia sobre la ropa. Eso sí, asegúrate que no lleva en su composición seda ni lino, porque en esos tejidos quedan las manchas. Otra opción es hacerte con un perfume para el pelo (cada vez son más las marcas que incorporan esta posibilidad). No tengas miedo, que no va a resecar tu cabello, porque están especialmente formulados para el cabello.

6. Prescinde del perfume pero no de oler bien

¿Un contrasentido? Nada de eso. Si no quieres tener que fijarte en todos estos requerimientos que te estamos dando o si no puedes prescindir de tu perfume de siempre, hazte con la crema corporal de esa gama y aplícatela a discreción. Además de hidratar tu piel, mantendrás tu fragancia favorita de manera más discreta y sin preocupaciones.

