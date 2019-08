6 ago 2019

Uno de los mayores placeres del verano es estar tumbado en una hamaca leyendo, tomando o el sol o simplemente disfrutando del sonido del mar; momentos de relax en los que pasan las horas volando. Sin embargo, a pesar de la desconexión que se produce en nuestra mente, esta no debe olvidarse nunca de reaplicarse el protector solar cada dos horas, o después de darse un baño. Pero como un despiste lo tiene cualquiera, hay veces en las que una quemadura solar hace su aparición…

Lo primero que tienes que saber es que todas las quemaduras solares pasan por un proceso similar: se desarrollan hasta 12 horas después de que haya incidido el sol sobre tu piel y alrededor de una semana después comenzará a pelarse; siempre y cuando hayas tomado una ducha fría tras la exposición y aplicado aloe vera sobre ella (nunca aceite de coco). El hecho de que la piel se esté pelando es un mecanismo de defensa de la piel que se produce porque los rayos UV han dañado sus capas superiores y el cuerpo necesita eliminar las células dañadas y reemplazarlas por otras más nuevas y sanas. Esta exfoliación es la manera que tiene el cuerpo de curarse desde dentro, deshaciéndose de la piel dañada y muerta, y puede llevar unas semanas o incluso un mes.

Desgraciadamente no hay manera de evitar que la piel se pele, pero sí que existen formas de acelerar el proceso de recuperación. Date duchas o baños de agua fría, aplícate aloe vera puro siempre que lo necesites, usa algún tratamiento tópico que contenga ceramidas para ayudar a hidratar y calmar la piel inflamada y aplica antiinflamatorios tópicos para ayudar a aliviar el picor y la irritación. Además, tendrás que olvidarte de no usar exfoliantes, tanto mecánicos como químicos, sobre la zona hasta que la piel esté perfectamente curada. Y también es básico que te mantengas alejada del sol mientras tu piel se está pelando; si no, corres el riesgo de sufrir una quemadura más profunda y grave e incluso aumentarás el riesgo de padecer cáncer de piel, ya que el daño acumulado en el ADN puede provocar mutaciones que derivan en cáncer.

