12 nov 2019

Rocío Osorno y Mercadona han vuelto a hacer que queramos ampliar nuestra lista de imprescindibles en el neceser y esta vez no se trata del aloe vera puro que la influencer nos descubrió en verano para hacer esa mascarilla low cost con la que salvar tu cabello, sino que esta vez tiene que ver con una de las nuevas incoporaciones de cremas antiedad que ha hecho la conocida cadena de supermercados.





La crema en cuestión lleva por nombre Dragon's Blood (sangre de dragón en español) y hace referencia a uno de sus ingredientes naturales estrella: la savia roja de un árbol milenario que crece en América Latina y que según los expertos es incluso más poderosa que la Vitamina C. Hasta aquí podría tratarse de cualquier crema antiedad de lujo, pero ni mucho menos porque conseguirla solo te costará ¡5 euros!

La propia influencer Rocío Osorno no ha podido resistirse a hacerse con ella y después de muchas recomendaciones, ha acabado por incorporarla a su neceser: "He llegado de Maldivas con la piel fatal, yo creo que es del sol de allí que es muy fuerte. Tengo falta de hidratación así que he estado preguntando por mi entorno y yo no sabía que hay una crema hidratante maravillosa en Mercadona que vale solo cinco euros. La voy a empezar a utilizar a partir de hoy", revelaba hace unas horas la influencer en Instagram.

Rocío Osorno ha compartido esta nueva incorporación beauty a través de uno de sus stories de Instagram.

Y lo confesamos... después de ver que será uno de los nuevos imprescindibles beauty de la influencer no nos hemos podido resistir a indagar más sobre esta crema viral y tan barata del Mercadona.

Así que hemos entrado en la web del supermercado para saber más sobre ella y hemos descubierto que, además de regenerar y nutrir la piel, también aporta elasticidad, suaviza la piel, le da un aspecto más homogéneo y además cuenta con protector solar FPS 12. También atenúa las arrugas y hace que la piel se vea más tersa y firme.

Crema regeneradora e hidratante Crema Dragon´s Blood

Para aprovechar todos sus beneficios, te aconsejamos que antes de aplicarla te asegures de tener bien limpia la piel y que después la apliques sobre el rostro, cuello y escote con un suave masaje hasta que se absorba completamente. Aplícala mañana y noche para conseguir un rostro perfecto y joven como el de la influencer.

¿A qué esperas para probarla?