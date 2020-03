24 mar 2020

Compartir en google plus

El ritmo de vida que llevábamos hasta el día del confinamiento no nos permitía casi parar y, por tanto, no teníamos ni un minuto para aburrirnos. Ahora, en cambio, el panorama ha cambiado y el estar todo el día metidos en casa nos permite poner nuestro cuerpo a punto con ejercicios online, hacernos la mejor manicura casera, aplicarnos mascarillas de pies a cabeza e incluso intentar buscar la cura para el coronavirus a base de remedios caseros -beber agua cada 15 minutos o hacer vahos son dos de los más extendidos- que ya están en internet. ¿El último? Usar el aire caliente del secador del pelo tanto en la nariz como en la boca para matar al Covid-19.

Esta teoría absurda se ha difundido rápidamente por internet y parece que tiene su origen en un par de videos que se subieron a Youtube y Facebook en Estados Unidos, y que han sido eliminados después de que The New York Times hablase de ellos en sus páginas. En las imágenes se aseguraba que respirar aire caliente, tanto de una sauna como de un secador de pelo podría matar el coronavirus y la locura no tardó en llegar, ya que infinidad de usuarios comenzaron a probar y compartir este truco en TikTok y Twitter.

Es cierto que hay informes que afirman que el calor mata al virus, se refieren a las temperaturas extremas como las que utilizan los profesionales médicos para desinfectar sus herramientas, o las que pueden llegar a alcanzar el lavavajillas o la lavadora. Y, aunque el aire del secador puede llegar a los 60-65 ºC lo único que podría hacerte si te lo pones pegado a la nariz o a la boca es quemarte.

Secadores, solo para secarte el pelo: Supersonic, color fucsia metalizado, de Dyson (379 €).Flow Zebra Black de Corioliss (89 €). Helios, color burdeos, de Ghd (169 €) pinit

“Acercando el aire caliente a la nariz lo único que puedes conseguir es quemarte los pelillos o causar quemaduras más graves. Además, también podrías dañar las mucosas de nariz y boca, debilitando tu primera línea de defensa contra la infección. "Los ojos secos e irritados, y unas mucosas de las fosas nasales y de la boca dañadas te hacen más susceptible de padecer cualquier infección respiratoria, debido a que has perdido tu barrera de protrcción”, asegura la unidad médica de Face Clinic.

“Un sistema respiratorio deteriorado, especialmente para aquellos que padezcan asma, pone a la persona en mayor riesgo de desarrollar complicaciones más graves por coronavirus”, añaden los médicos consultados. Por lo que ahora solo debemos hacer caso de las recomendaciones que provengan de fuentes oficiales, así como de doctores y expertos en la materia titulados, y olvidarnos de los consejos que vemos en internet y de los que desconocemos su procedencia.