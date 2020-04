14 abr 2020

Si tienes la piel seca, sabes de sobra lo que es sentirla acartonada y escamosa, a veces incluso como el papel de lija. Te ha tocado la versión más sensible de la piel, esa que sufre con el calor, y con el frío, que debe buscar tratamientos específicos que la protejan y la cuiden. Y que, muchas veces, no pueden copiar los tratamientos que tanto éxito tienen en tus amigas o recomiendan tus influencers favoritas.

De entre todas esas cremas y lociones a las que debes renunciar hay algunas que nunca debes aplicar en tu piel seca, porque las consecuencias pueden ser terribles. Y, por otro lado, debes apostar por la hidratación mucho más que con otro tipo de piel y siempre deberás tenerla muy presente tanto en tus rutinas mañaneras como nocturnas.

Pero tu piel te agradecerá que además de apostar por las cremas tradicionales, refuerces su poder hidratante con aceites como el de argán, jojoba o almendras. Tres ingredientes excelentes para la piel seca que le ayudará a tener un aspecto más saludable.

A la hora de ocuparte de tratamientos específicos para tu piel, debes tener muy en cuenta su sensibilidad. Y por ejemplo, a la hora exfoliar una piel seca debemos evitar a toda costa los productos que incluyan perlas o granos que puedan desgarrarnos la piel e irritarla. Y solo practicar este tipo de tratamiento una vez a la semana, para que no sufra más de lo debido.

En lo que se refiere a la limpieza diaria para eliminar el maquillaje, es importante que esta sea profunda, pero que no dañe nuestra piel. Por eso, lo más recomendable es utilizar limpiadores suaves, indicados para pieles sensibles e irritadas, que además de eliminar los rastros del maquillaje cuiden la piel. Y si lo que te chiflan son las mascarillas, lo más recomendable es que las reemplaces por máscaras de noche hidratantes que hidraten y suavicen nuestra piel, y no que la terminen secando tras prometer una limpieza purificante que no es tal.

Otra de las grandes amenazas para piel seca son las duchas largas y calientes. Sí, lo sabemos, no hay nada más reconfortante para terminar una dura jornada, pero las duchas calientes solo contribuyen a incrementar la sequedad de la piel. Y por ello es recomendable reducir la temperatura, de caliente a tibia, o delimitar estrictamente su duración hasta un máximo de 10 minutos. Y si no podemos renunciar a este placer, tal vez sea recomendable plantearse aplicar aceite de coco o vaselina sobre nuestro rostro para evitar que la piel se seque demasiado.

Los productos con grandes cantidades de alcohol también contribuyen a secar nuestra piel, y por eso es recomendable evitar su presencia, o reducirla al máximo, en nuestros tratamientos. Y cuando vayamos a incluir un producto nuevo en nuestras rutinas, debemos probarlos antes en una zona reducida, para así evitar males mayores.