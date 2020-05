5 may 2020

El confinamiento ha provocado también algunos problemas de piel, como acné rojeces o sequedad. Ella también sufre los cambios drásticos y, al igual que le ha resultado traumático pasar casi 50 días sin salir de casa, la salida también puede llegar a ser perjudicial para su estado. Mantenerla fuerte, resistente y con una barrera protectora estable; así como protegerla del sol y de los agentes contaminantes que puedan volver a alterarla, es la clave para que esta no sufra en la desescalada.

Aumenta las defensas

Una mala alimentación influye directamente en el estrés oxidativo y el envejecimiento. “Ingredientes ricos en antioxidantes, como los frutos rojos o el té verde, ácidos grasos como el Omega 3 (presente en el salmón), o con proteínas de alta calidad y bajo contenido en gras a mejoran la barrera de la piel y la refuerzan”, asegura Raquel González, directora de educación de Perricone MD. Además, “es conveniente que incluyas en tu dieta suplementos alimenticios que apoyen el sistema inmune y que hagan que la piel esté más resistente a los radicales libres”, añade.

Y en cuestión cosmética, la clave está en “una limpieza completa y respetuosa con la piel, que comience con un limpiador suave, como lo es la leche limpiadora, y un tónico calmante que regule el pH y evite irritaciones y picores”, recomienda Ana Gallego, farmacéutica y creadora de Sileä. Después, deberás hidratar tu piel en profundidad con una crema que cree ese escudo que mantenga su humedad intacta y la proteja de los agente externos.

No te olvides de la protección solar

Hay que tener en cuenta que nos confinamos en marzo y que ahora la intensidad de la radiación solar va a ser mayor, por lo que nuestra piel no ha tenido tiempo de adaptarse al incremento de la intensidad de los rayos. “Solo las personas que han realizado baños de sol diariamente durante esta cuarentena tendrán su piel más acostumbrada a la radiación solar. Pero las que no lo hayan hecho corren mayor riesgo de sufrir alergia, urticaria solar o incluso quemaduras”, explica Marta Vilavella, dermatóloga de IDERMIC y colaboradora de Bioderma. La doctora recomienda: “Una exposición solar gradual que aumente progresivamente en el tiempo, el uso de SPF50+ y evitar la exposición sol durante las horas de máxima incidencia solar (de 12-16h)”.

Evita irritaciones

Nuestra nuestra piel ha experimentado muchos cambios durante el confinamiento, por lo que ahora no es el momento de ponerse a probar nuevos activos o usar otros irritativos, como son los hidroxiácidos, ya que “estos últimos la vuelven más sensible y pueden afectar a la barrera lipídica que mantiene la hidratación de la piel”, advierte Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Por tanto, será mejor que elijas ingredientes calmantes, ya que “la piel se refuerza cuando está tranquila y se estresa cuando se activa con principios como los retinoides”, declara Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour. “Esto no es malo en épocas en las que está en condiciones óptimas, pero la situación actual está alterando mucho las pieles, por lo que es mejor que obvies, por el momento, los activos que estresan el tejido”, concluye.

Además, el uso continuado de mascarillas puede provocar que tu piel también se irrite. Para prevenirlo, mantenla bien hidratada, procura eliminar el sudor regularmente, límpiala con limpiadores suaves, aplica una mascarilla hidratante con activos calmantes una vez a la semana y utiliza, si es necesario, un bálsamo en la zonas donde la mascarilla roce con tu rostro.