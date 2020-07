3 jul 2020

Compartir en google plus

Los dichosos granitos de los brazos en realidad se llaman queratosis pilaris, aunque son más conocidos como piel de gallina o de pollo, y afecta a más del 40% de los adultos y adolescentes en todo el mundo. Estas pequeños baches y rugosidades suelen aparecer en la parte posterior de los brazos, muslos, espalda y nalgas, y son causados por una acumulación de la proteína queratina, que puede tapar los folículos pilosos. El resultado es una piel áspera, antiestética y difícil de tratar.

El resultado es una piel áspera al tacto, antiestética y difícil de tratar, que es a menudo una consecuencia de la sequedad y la acumulación de células muertas. Además, esta preocupación crece durante los meses de verano, cuando las extremidades están expuestas con mayor frecuencia. El problema es que se ha demostrado clínicamente que los pacientes con esta afección tienen reducida la función barrera de la barrera de la piel, que puede ser el resultado de falta de ceramidas; que se reduce la hidratación subcutánea y que hay un aumento en la pérdida de agua transepidérmica.

Limpiador Anti-rugosidades (9,90 €) y Crema Alisadora Anti-rugosidades (10,90 €), ambos de de la línea SA de CeraVe. pinit

Al contrario de lo que puedas pensar, la solución no pasa por abusar de la exfoliación corporal –esta debe realizarse de forma suave y una vez a la semana– o por utilizar un exfoliante químico, ya que el uso de ingredientes abrasivos puede causar microdesgarros en la superficie de la piel, dañando su barrera y agravando la sequedad, la aspereza y la desigualdad. Lo que debes hacer si sufres esta alteración cutánea es elegir en la farmacia productos específicos para tratarla, como los de la gama SA Antirrugosidades de Cerave.

Compuesta por un gel limpiador suave, de gran espuma y sin fragancia, que puede ser usado diariamente sin romper la barrera de la piel, y una crema alisadora antirugosidades, que tiene una fórmula exfoliante, sin parabenos, no pegajosa y no grasa, suaviza y elimina la piel áspera y escamosa. La combinación de ambos productos proporciona una exfoliación no abrasiva, hidratación durante todo el día y la restauración de la barrera cutánea. Además, alucinarás al ver que tu piel estará más lisa después de solo tres días de uso.