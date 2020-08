5 ago 2020

Si a mitad de verano aún no has conseguido un poco de color y ya te has rendido con los autobronceadores, traemos la solución a tus deseos incluso con la máxima protección solar puesta (la salud es lo primero).

Tan sencillo como utilizar uno de estos geles aceleradores del bronceado como el antiedad que utiliza Paula Echevarría de farmacia (sí, este es su secreto para lucir una piel dorada, natural y visiblemente lisa y sin imperfecciones).





¿Cómo funciona un acelerador del bronceado? Se aplica como una crema de textura gel y lo que hace es hidratar la piel en profundidad, intensificar el tono natural de la piel, aportar firmeza, iluminar y reparar el daño celular tras la exposición solar. Lo que quiere decir que se puede aplicar tanto antes de tomar el sol bajo un fotoprotector, como a posteriori.

La opciones y posibilidades son muy variadas y la primera de ellas, es una leche aceleradora del bronceado de farmacia que se puede utilizar tanto en el cuerpo como en la cara. Hablamos de la de Earth Line, que activa la producción de melanina y no contiene color ni pigmentos artificiales. Sus principios activos previenen la deshidratación, el envejecimiento cutáneo y la renovación celular.

Seguimos con el intesificador del bronceado más vendido de Amazon, el Cocosolis Choco con vitamina E y aceites como el de aguacate, el de coco, el de manteca de cacao o el de almendras dulces. Los mejores ingredientes bioactivos y antioxidantes para conseguir un moreno más rápido y más duradero. Y para terminar, el clásico Intensifier de Australian Gold, que gracias a sus nutrientes, vitaminas y humectantes se consigue una piel sana y fortalecida en la que el bronceado se verá más bonito y durará hasta septiembre.