18 ago 2020

La manicura tie dye hace al verano, la de estrellas supera nuestras expectativas y la de textura con estampado de serpientenos ha conquistado para el otoño. Pero si tenemos que apostar por unas uñas para todo el año es por las que encajan con la manicura natural junto a sus diseños minimalistas y sus tonos rosas y nude que se mimetizan con las manos para dejarlas más bonitas y jóvenes a cualquier edad.





VER 10 FOTOS Diez esmaltes de uñas para hacerte la manicura natural en casa

Así, a nuestro catálogo de este tipo de esmaltes vamos a incluir el color exacto de la última laca de uñas que Alba Díaz ha utilizado en su manicura. (Y no esta vez no es la de purpurina que llevó hace unas semanas). La hija de Vicky Martín Berrocal se ha decantado por un tono rosa pastel muy desteñido, casi blanco, que ha triunfado en Instagram.

"Si no he recibido 300 mensajes preguntándome por el color no he recibido ninguno ¡Parece que os ha encantado! Se llama 'Romantic' y es de CND World", ha escrito la influencer en sus stories desvelando que se trata de un pintauñas de la misma firma que la que Meghan Markle eligió para la manicura de su boda.

Un tono de larga duración y de acabado brillante ideal para el día a día o para las ocasiones más especiales. Alba Díaz lleva una longitud media y de corte ovalado, pero tanto las cuadradas como las XXL redondas o de punta sientan de maravilla. Todo es cuestión de gustos. Busca el esmalte en Amazon y mantén tus manos siempre bonitas.