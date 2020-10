22 oct 2020

Ya no entendemos la rutina de belleza sin nuestro sérum. Y aunque gracias a ellos hemos ido familiarizándonos con ingredientes activos, ácidos sobre todo, que benefician nuestra piel, la verdad es que estamos lejos de tener claro qué componentes nos vienen bien y cómo interactúan con el resto de cosméticos de nuestra rutina. Vamos a intentar aclarar un poco todas estas cuestiones, sobre todo en los que respecta a los activos que más afectan a la dermis: el ácido hialurónico, el glicólico (perfecto para 'peelings' antiedad), el láctico (hidratante), el salicílico (indicado para 'peelings' superficiales), el ferúlico (rejuvenecedor y antioxidante) y el ácido azelaico (despigmentante y antiinflamatorio, indicado acné y rosácea).

Por lo general, todas las pieles pueden beneficiarse de la acción de estos ingredientes, sobre todo en formulaciones pensadas para retirar impurezas de la superficie de la piel, iluminarla y aumentar su nivel de hidratación. La piel grasa los admite todos, aunque para hidratar es preferible recurrir al ácido láctico que al hialurónico. La piel sensible reacciona mejor alácido azelaico y ferúlico. Si tu dermis es seca, tus aliados serán los ácidos láctico e hialurónico. Y para la que tiende al acné, los más indicados son el azelaico, el glicólico y el láctico.





VER 8 FOTOS Ocho productos con ácido glicólico para renovar tu piel a diario

Aunque son varios tipos de ácidos los que favorecen a cada tipo de piel, no es recomendable usarlos a la vez. De hecho, lo ideal es preguntar a los profesionales cómo utilizarlos en nuestra rutina cosmética para beneficiar al máximo la piel. Una clave que sirve en todos los casos es no mezclar cosméticos con vitamina C con ácido glicólico o salicílico, pues puede alterarse el pH natural de la piel, hasta el punto de causar enrojecimiento, sequedad e irritación. tampoco es adecuado combinar el ácido glicólico con el salicílico: demasiada agresividad. Sobre todo si usas cosméticos con altas concentraciones de estos principios activos, cuidado. No mezcles o consulta a una experta.