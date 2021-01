28 ene 2021

Qué año, Dios mío. No tenemos palabras para expresar lo mal que ha ido el 2020 y sobre todo, lo mal que ha empezado el 2021. Esperamos que en Nochevieja, hayas gritado 'Jiumanji' para finalizar la partida (aunque haya sido con un pijama puesto), porque si no... No sabemos si poner todas las esperanzas vitales en 2021 tiene algún sentido, porque si somos objetivos, no tiene pinta de que el nuevo año vaya a ser mucho mejor. Pero vivir de esperanzas es mejor que vivir entre dramas, por eso, le hemos preguntado a los astros las compras beauty que no pueden faltar en tu tocador este año. Adiós al maskné, el pelo fosco, la piel de papel de lija y sobre todo, a las uñas mordidas. Hola al momento spa perenne: y oler como Isabel Preysler (tenemos aquí su perfume favorito). Te lo mereces.

Ha llegado el momento de poner orden en tu vida amorosa (sí, todo está relacionado), tu armario y tu arsenal beauty. Hoy es día de tomar buenas decisiones, tirar esas brochas que llevas usando (sin lavar) desde los noventa e invertir en un buen secador que haga que no salten los fusibles, pero... ¿Qué compra te depara tu signo del zodiaco?

Aries

Champú sólido volumen de The Singular Olivia. pinit

Aries, Aries. Que te vemos venir. Crees que el 2021 será el año de la aventura. Que todo esto acabará. Podrás ir a Jamaica de vacaciones y que Pfizer es la solución a todos tus problemas. No diremos nada, no es cuestión de atraer el mal fario. Pero si vas a viajar, incorpora el champú sólido a tu vida. Te olvidarás de botes de plástico que rellenar, ayudarás al medioambiente y tu pelo te agradecerá la ausencia de sulfatos. Si el único viaje que haces es a Albacete, también te lo puedes llevar. La cuestión es darle una nueva vida a tu pelo.

Tauro

Máquina de depilarción Silk-épil 9 Flex de Braun, con cabezales exfoliantes y de masaje. pinit

Querido Tauro: lo más placentero que te ha pasado este año es descubrir que en el supermercado de al lado de tu casa, venden tus galletas favoritas, pero de marca blanca. Noy hay duda de que tus periplos con las cuchillas de afeitar no te hace muy feliz, y que no puedes vivir arrastrada por la pasión del chocolate. Por eso, ¿qué mejor compra para comenzar el año suave y sedosa que con una Silk-épil, que además, tiene cabezales de masaje? Placer... y sin migas por todo el sofá. Ni vello indeseado.

Géminis

Set de brochas de EcoTools. pinit

Vas de cool, Géminis. Pero la policiía beauty te ha pillado. Aunque tu signo destaque por llevar una vida equilibrada y organizada, no engañas a nadie. Llevas usando las mismas brochas desde los noventa. No las lavas, no las limpias. No las cambias. Llevan acumulando gérmenes y polvo años, y es hora de despedirte de ellas. Como dice Marie Kondo, si no te da 'joy', a la basura. Y no hace falta verlas para saber que ahí es dónde deben estar. Tienes que comprarte unas nuevas.

Cáncer

UFO 2 de Foreo, para utilizar con las mascarillas. pinit

Se acabó eso de ponerte alimentos en la cara. Un aguacate machacado mejor en una tostada que en tu cara, créenos. El yogur y la miel también. Entendemos, Cáncer, tu obsesión por las mascarillas últimamente. Estamos contigo. Pero si creas un spa en el salón, debes hacerlo bien. El dispositivo UFO 2 de Foreo es el complemento perfecto para las mascarillas y es que cuenta con luces LED de amplio espectro para maximifar su efecto en la piel del rostro. Bye bye a las pócimas en los boles de flores de la cocina.

Leo

Cepillo eléctrico de volumen ghd rise. pinit

Llevas desde el confinamiento dejándote el pelo secar al aire. Y eso está fenomenal, sí. Pero tu pelo no está muy contento con la decisión. Leo, hanos caso: necesitas un cepillo que además de secar te de algo de forma al pelo. No es un capricho, es una necesidad. Lucir pelazo te levantará el ánimo. Lo dicen los astros.

Virgo

Rêve de miel de Nuxe. pinit

Te has dejado. Lo puedes reconocer, Virgo. El confinamiento y todo lo que ha venido después ha podido contigo. Pero no te preocupes. Pasitos pequeños hasta volver a ser aquello que algún día fuiste. ¿El primer paso hacia la normalidad? Hidratarte la cara. Sí, hablamos en serio. Y hacer de ello una experiencia sensorial. Este bálsamo facial de Nuxe es una fiesta para los sentidos. Será olerlo y... transportarte a 2019. El mejor año de nuestra vida y sin saberlo.

Libra

Secador EH-NA98 de Panasonic. pinit

Libra, llevas con tu secador desde 1996. Cuando lo enciendes, saltan los fusibles. Tardas tres horas en secarte la melena al completo. Y Dios te libre de hacerte ondas o algo elaborado. No puedes empezar el año con buen pie si no cambias esto. No lo dejes más. Algún día acabarás electrocutada por un secador vintage. Luego no digas que tu horóscopo no te avisó...

Escorpio

Set de manicula con lámpara y esmalte de Le mini Macaron. pinit

Has abandonado eso que tanto te caracterizaba, Escorpio: una manicura perfecta. No encuentras el esmalte perfecto. El salón al que solías ir al lado de tu casa ya no es lo que era... no te preocupes, porque volverás a llevar una manicura envidiable. Solo necesitas una mini lámpara y un esmalte para hacerte la semi permanente en casa.

Sagitario

Perfume Sí de Armani. pinit

Desde marzo te has dejado llevar por la colonia de bebé para perfumarte. Pero ya está bien. Tú, que antes no podías salir de casa sin unas gotas de tu olor favorito, te has convertido en un ser inoloro. Y eso no puede ser. Los perfumes guardan una historia y debes volver al ruedo con uno que te evoque momentos especiales.

Capricornio

Paleta de sombras de Charlotte Tilbury. pinit

Ahora que los ojos más que nunca son el espejo del alma, ¿qué mejor momento para darles un boost de color? Sacas las sombras del tocador y al lío. No reserves solo el smokey eye para eventos. Ahora hasta ir al supermercado es un planazo. Y bien de glitter.

Acuario

Polvos de sol Terracota de Guerlain. pinit

No importa que hayas abandonado el rouge à lèvres, las máscara de pestañas y el eyeliner. Hay algo que nunca puede faltar: unos buenos polvos de sol que te quiten el blanco cetrino, te den ese colorcito que pides a gritos (aunque te gustaría más tenerlo por unas vacaciones en la playa, ahora mismo está más bien complicado) y que te iluminen en rostro al instante. Efecto buena cara en menos de cinco minutos.

Piscis

Touche Éclat de Yves Saint Laurent. pinit

Ojeras, ojeras, ojeras. Ay, esos círculos que te han acompañado toda la vida y ahora, se han accentuado más que nunca. Tu spirit animal ahora mismo es un oso panda. No te escondas, Piscis. Pero no hay nada que un buen corrector no pueda arreglar. Es como esa amiga que siempre está. Y el Touche Éclat de YSL no solo dismula, sino ilumina. Como si huberas dormido, vaya.