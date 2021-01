29 ene 2021

Compartir en google plus

Las mujeres francesas tienen una manera única de concebir la moda y la belleza. La máxima de su je ne sais quoi es lograr el equilibrio entre naturalidad, elegancia y sensualidad. Ellas lucen un rostro luminoso, de aspecto muy natural, con ayuda de cremas compuestas de ingredientes que funcionen –aquí tienes cuatro que les vuelven locas– que suelen acompañar del masaje rejuvenecedor que propone Sophie Carbonari, la facialista de las famosas galas. En sus melenas también buscan un acabado effortless de lo más sexy gracias a los cortes frescos y fáciles de peinar. Y en cuestión de fragancias, reflejar la personalidad a través de ellos, con aromas originales pero refinados es la clave.

Parece que esta semana el mundo del perfume está que arde, ya que recientemente hemos descubierto cuál es el aroma preferido de Naty Abascal (que comparte con la Reina Letizia), también hemos sabido que Tamara Falcó e Isabel Preysler utilizan el mismo perfume e incluso cuál es el favorito de Penélope Cruz. Por si esto fuera poco también nos han chivado que ya se venden en España la colección de fragancias unisex de Carine Roitteld.

Perfumes 7 Lovers de Carine Roitteld, de venta en Nadia Perfumería (220 €/u) pinit

La que fuera la mítica editora de la edición francesa de Vogue decidió ponerse a jugar a ser perfumista y en 2019 creó una línea aromática sin género llamada 7 Lovers, donde todas las referencias transmiten la fantasía sin límites de su creadora, su agudo sentido del detalle y su espíritu totalmente libre. “Para mí, un perfume es una forma de tener un legado. Como la señora Chanel. Chanel No. 5 ha existido durante 100 años”, declaraba ella misma a The New York Times.

Pues ahora puedes comprar en nuestro país las fragancias unisex de la editora francesa, gracias a Nadia Perfumería. Se inspiran en siete amantes de ficción de siete ciudades diferentes. Ella misma es la que eligió este número por ser el que está asociado a la suerte y además ha trabajado en lograr que cada frasco tenga su propia historia unida tanto a nombres masculinos presentes en su vida como a otros ficticios.

Cada perfume de la colección es singular, ambiguo y muy seductor. Aurélien, por ejemplo, representa París y es un acorde floral literalmente envuelto en magníficas resinas; Orson viene desde Nueva York y posee una inquebrantable sensualidad, gracias a los pétalos de las flores de espino, el generoso absoluto de la tuberosa y el ylang ylang, y como buen argentino Sebastián es un aroma que evoca la pasión, la energía, el ardor y el espíritu lánguido de la danza.