12 abr 2021

Llega el calor y con él la necesidad de enseñar nuestras piernas, pero cuando te pones tu mejor vestido, falda o short miras para abajo y... ¡horror! Tienes las piernas tan blancas que reflectan la luz del sol. Siempre puedes optar por un autobronceador pero ya sabes que tienes que tener cuidado para no acabar con la piel naranja como María Pombo. Otra opción es lahidratante con color que usa Naty Abascal y que es la causante de las piernas de infarto de Beyoncé.

Pero admitámoslo, para las que somos blancas como la leche, no quedan naturales esos tonos make up y siempre nos sientan mejor los toques dorados y glossys más naturales que pueden conseguirse con los aceites. Hemos hecho una selección de aceites que darán a tus piernas (y a todo tu cuerpo, en realidad) un bronceado natural y la sensación de hidratación que todas estamos buscando. Vicky Martín Berrocal ya es fan de uno de ellos.

Glow Edition Body Oil de Freshly Cosmetics

Consigue un efecto glow con destellos dorados y un brillo natural en la piel gracias a micas naturales y sostenibles. Su fórmula 100% natural nutre, reduce la celulitis, trata estrías y cicatrices consiguiendo una piel luminosa, tersa e hidratada. Contiene micas naturales, 2 tecnologías de microalgas y 12 aceites vegetales de gran calidad como el aceite de marula virgen, babasú orgánico, jojoba, macadamia y chía virgen. Consigue una piel tersa, hidratada y luminosa con un atractivo y saludable toque “shimmer”. Puedes encontrarlo en su web por 29 euros.

Aceite corporal orgánico #GoldenHour de Ombú

Formulado a partir de 15 de los mejores aceites vegetales (rosa mosqueta, naranjas dulces bio, jojoba, almendras dulces, argán, oliva, lino, sésamo, nuez de macadamia, albaricoque, algodón, borago, soja, zanahoria y aguacate) y vitamina E. Hidrata intensamente la piel, reafirmándola y protegiéndola. Gracias a las propiedades de la vitamina E, un potente antioxidante natural, estimula la regeneración de la piel y aumenta su elasticidad. Tiene un precio de 28 euros.

In The Glow Body Oil de Barry M Cosmetics

Consigue un look ligeramente bronceado con el Aceite corporal In The Glow de Barry M Cosmetics. Esta fórmula, repleta de rico aceite de coco y fragancia tropical de gardenia de Tahití, suaviza la piel, alivia e hidrata, a la vez que añade un brillo radiante a cualquier tono de piel. Consíguelo en Look Fantastic por 9,45 euros.

Aceite de Oro Sun Touch de Armonía

Aceite de oro corporal elaborado a base de una formulación rica en aceites de sésamo, oliva, argán y almendras dulces. Aplicado sobre el cuerpo después del sol, embellece el moreno proporcionando un agradable toque radiante. Consíguelo en MiFarma por 19 euros.

Huile Prodigieuse Or de Nuxe

Híbrido entre tratamiento y maquillaje, este iluminador exprés ofrece un irresistible brillo irisado sin acabado graso gracias a su textura con un inimitable tacto seco, enriquecido con nácares dorados. La versión brillante de Huile Prodigieuse, nutre, suaviza e ilumina la piel y el cabello, gracias a sus finos nácares de origen mineral. A la venta en la web de Nuxe por 34,90 euros.