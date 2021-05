13 may 2021

¿Te has preguntado a veces cómo hacen tus influencers favoritas para lucir un bronceado tan natural cuando el sol apenas ha comenzado a brillar? Algunas optan porautobronceadores, pero ya sabes los problemas que pueden surgir si no lo sabes utilizar bien. Otras hacen una pequeña trampa y eligenpolvos bronceadoreshasta que su piel adquiera el tono dorado deseado. También las hay que buscan maquillajes corporales, como el que usa Naty Abascal olociones efecto photoshop para que las piernas no luzcan ese blanco enfermizo que tenemos todas al acabar el invierno.

Y luego está Paula Echevarría, que se juega todo a una carta: un activador del bronceado del que ya nos habló el año pasado, que prepara tu piel para aprovechar los rayos del sol además de hidratarla.

Se trata del Sun Soul Cream Gel de la marca Comfort Zone, que es la misma firma en la que confía Naty Abascal para tener su piel firme y libre de arrugas. Paula ha querido resaltar que no se trata de un autobronceador, por lo que el efecto no será instantáneo, tienes que exponer tu piel al sol para notar sus efectos ya que prepara tu piel para absorver los rayos del sol y conseguir un tono dorado espectacular. Otra cosa a tener en cuenta es que no se trata de un fotoprotector, por lo que tendrás que emplear tu protector solar después de aplicarte este activador para proteger tu piel.

Además de su función activadora del bronceado, también ayuda a contrarrestar los signos del envejecimiento cutáneo gracias a sus péptidos biométricos de defensa del ADN y su extracto de Acerola, con lo que tu piel lucirá más firme y brillante. Puedes encontrar este producto en la web de Comfort Zone Skin por 31 euros el envase de 200 ml.

"Este producto sólo activa el bronceado, pero ¡cómo lo activa!", decía Paula Echevarría en sus stories de Instagram. Y es que ella es de las influencers que siempre lucen un tono dorado envidiable. Pues ahora ya conoces su secreto.

¿Te gusta esta idea? Pues aquí tienes otros dos aceleradores de bronceado a un precio bastante asequible para que prepares tu piel para recibir lo mejor de los rayos del sol:

Aceite Acelerador Del Bronceado de Lancaster

Este aceite sedoso acelerador del bronceado para cuerpo proporciona un bronceado ideal manteniendo al mismo tiempo la firmeza y elasticidad de la piel. Una innovadora fórmula que además de proporcionar un bronceado perfecto te aporta una protección completa. Ideales para pieles que se queman y se broncean gradualmente. Aplicar generosamente por todo el rostro y el cuerpo antes de la exposición solar. Puedes encontrarlo en Douglas por 17.95 euros.

Elifexir Piel Canela

Es un gel acelerador del bronceado que intensifica la producción de melanina y nutre la piel en profundidad para un bronceado intenso y duradero, con protección para tu piel SPF 15. Aplicar generosamente sobre la piel extendiendo hasta su perfecta absorción, media hora antes de la exposición al sol y reaplicar cada 2 horas. Está disponible en Amazon por 9,95 euros.