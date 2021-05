26 may 2021

Compartir en google plus

Ariadne Artiles es una de las famosas españolas más conocidas por su estilo de vida eco. Además de ser una abanderada de la cocina saludable, compartiendo en sus redes sociales algunas de sus recetas favorita, también practica deporte de manera habitual y disfruta realizando actividades al aire libre. Ahora, la modelo, nos ha mostrado en sus redes sociales su siguiente hito, incorporando a su rutina beauty un producto de belleza de la firma Vera & The Birds que tiene un precio de 35 euros.

El producto, no es otro que Lift Up Sérum, un producto cosmético que realiza un efecto bótox y con más de un 99% de ingredientes veganos. Si ya lo aconsejan las coreanas, que tanto saben de belleza, que no falte un sérum en nuestra rutina beauty. Por eso, en sus stories de Instagram, Ariadne Artiles afirma que desde su primera aplicación sintió resultados visibles, además de destacar que el producto previene la flacidez, la pérdida de elasticidad y las arrugas a largo plazo. Además, se trata de un producto que se puede utilizar durante el embarazo y la lactancia.

Vera & The Birds tiene un precio de 35 euros y realiza un efecto botox. pinit

Este sérum está formado por dos componentes estrella que realizarán este efecto lifting inmediato mientras tratan los signos del envejecimiento. El primero de ellos es el Ten’s Up, un activo procedente de la raíz de la achicoria que ayuda a procesar el colágeno. El segundo es el extracto de Jambú, una planta de la Amazonia, también conocida como bótox vegetal, que tensa y reduce significativamente las arrugas.

¿Cuándo utilizarlo? Muy fácil. Como explica Ariadne Artiles en sus stories, solo necesitas aplicar 3 o 4 gotas sobre el rostro limpio y seco por las mañanas y extenderlas a toquecitos con un suave masaje. Otro punto positivo de este sérum de Vera & The Birds, es que si lo aplicas antes del maquillaje, durará más tiempo intacto.

Los sérums son un gesto de belleza cada vez más utilizado en las rutinas, tienen un efecto inmediato y dejan la piel radiante desde su primera aplicación. Otros sérums que dejarán tu piel increíble desde el primer uso son los Sérums Antiedad de Alma Secret con dos formulaciones pensadas para todo tipo de pieles o la Savia Antioxidante Iluminadora de Gaura enriquecida con Té Matcha, un ingrediente milenario que proporciona luminosidad a la piel.