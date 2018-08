1 ago 2018

David Hasselhoff (66) se ha casado. El actor y su novia desde hace siete años Hayley Roberts (38), se han dado el 'si quiero' en una ceremonia en Italia. La pareja se comprometió en 2016 , cuando el intérprete se declaró a su ya mujer en un romántico picnic junto a la playa en California. Una ceremonia pequeña e íntima en Puglia, con la presencia de las dos hijas de David.

El actor de 'los vigilantes de la playa' llevaba tiempo queriendo formalizar su relación con Roberts pese a su acusada diferencia de edad, 28 años. Aunque al principio era un inconveniente para Hasselhoff, decidió continuar en su propósito: "Tenía el dicho de 'no te casas porque quieras vivir con alguien, cásate porque no puedes vivir sin esa persona'. Y yo me siento de esa manera", declaraba.

El actor siempre ha estado muy enamorado de su mujer: "Sabía que era realmente infeliz sin ella. Si tardé en pedirle matrimonio era porque creía que era demasiado viejo para ella", argumentaba. La modelo por su parte, la diferencia de edad no la molesta: "No me preocupo. No quiero perder la oportunidad de estar con alguien que amo por lo que podría pasar en el futuro", dijo.

Hayley conoció a David mientras participaba como jurado en la edición británica de 'Got Talent' en 2011. Cuando Hayley se acercó a pedirle un autógrafo, él aceptó con la condición de que ella le diera su número de teléfono.