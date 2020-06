5 jun 2020

En los últimos años, Cara Delevingne, además de por su trabajo como modelo, por sus extravagancias y por los negocios que ha sido capaz de emprender, colocándose por todo ello como una de las 'it girls' más destacadas del momento, ha dado que hablar por sus relaciones sentimentales. Con hombres y con mujeres. Esto ha llevado a que terceros se hayan atrevido a colocarle etiquetas sobre su condición sexual.

Ahora, ella ha tomado la determinación de aclararnos qué se le pasa a ella por la cabeza en tanto en cuando esos romances que ha mantenido. Es más, abre en canal sus sentimientos para sacar a la luz los cambios que experimenta, de manera constante, y que hacen que no pueda determinar si prefiere las relaciones con hombres o con mujeres.

Ha sido en una entrevista con la revista 'Variety' donde se ha definido como "pansexual". O lo que es lo mismo: ella se enamora de las personas. De lo que son en su esencia, mucho más allá de su físico o de sus características marcadas únicamente por el género con el que nacieron. Una sentencia en la que ahonda en esa entrevista publicada en el número de este junio del mencionado medio.

"Lo que me pasa es que cambio constantemente... Me siento diferente todo el tiempo, algunos días más como mujer y otros más como hombre. Pienso que siempre seré pansexual. De cualquier modo que se defina una persona, sea como 'él', 'ella', 'ellos', me enamoro de la persona... Es eso, que me siento atraída a la persona", han sido las declaraciones con las que cierra ese debate que tantas veces hemos escuchado sobre ella.

Ya en 2017, en una conversación con 'Glamour', negó su homosexualidad, porque realmente no es así como se siente. Es otra cosa. No es la definición que se da a sí misma. "Desde que hablé de mi fluidez sexual, me decían: 'Ah, entonces eres gay'. Y yo les respondía: 'No, no soy gay'".

Porque a Cara le hemos conocido relaciones con hombres, como aquella que mantuvo con Harry Styles, quizás a la que más bombo se le dio en los medios. Pero también con mujeres, como Michelle Rodriguez o Rita Ora. Delevingne sabe lo que quiere: al ser humano por lo que le muestra por dentro.