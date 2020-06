8 jun 2020

Los conocedores de los detalles más profundos de la biografía de Elton John sabrán de quién hablamos si nombramos a Linda Hannon. Pero para quienes les sean ajenos los pormenores de la vida del artista, indicaremos que se trata de una mujer con la que estuvo prometido y a la que dejó plantada a tres semanas de pasar por el altar.

Para él, Linda es una persona importante. Ella ha revelado cómo en los inicios de la carrera de uno de los hombres más importantes a nivel mundial en el terreno de la música, tuvo que echarle una mano económicamente. O, dicho de otra manera, ella tiene parte de culpa de ese ascenso, puesto que aportó su granito de arena cuando John aún no era nadie.

Ahora, era ella la que necesitaba un empujón. Durante el encierro, a Hannon tenían que colocarle una prótesis de rodilla, pero la operación precisaba cinco semanas de reposo, sin cobrar, y no podía permitírselo. Así que, tal y como ella misma ha narrado en 'The Mirror', buscó la manera de ponerse en contacto con el cantante para pedirle ayuda. Fue precisamente a través de ese medio como consiguió hacerle llegar su petición a quien fuera su pareja. Este, no se lo pensó.

"Cuando Elton se enteró de la situación de Linda, no dudó ni un segundo en ayudarla", ha asegurado una fuente cercana a este a 'The Mirror', añadiendo: "Él recuerda lo buena que era hace 50 años, cuando él y Bernie necesitaban el apoyo, y está muy contento de poder ayudarla ahora que tiene necesidad".

Una historia que habla muy bien de Elton y que demuestra que hasta las rupturas más traumáticas pueden cicatrizar bien si se deja pasar el tiempo necesario como para que el cariño sea más fuerte que el dolor.