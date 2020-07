17 jul 2020

La ocasión lo merecía. Nicole Kidman (53 años) no pudo evitar publicar una fotografía con su hermana menor Antonia, en la celebración del 50 cumpleaños de esta. No tienen demasiadas ocasiones de coincidir: la protagonista de "Big Little Lies" vive en Los Ángeles y su hermana, en Sidney junto a sus seis hijos y el resto de la familia Kidman. Sin embargo, lo que ha llamado la atención al público viral de las redes no ha sido esta demostración pública de afecto, sino la tercera persona que podemos ver en la foto. Se trata de Lucía, la hija de 21 años de Antonia y sobrina, por tanto, de Nicole Kidman. Parece que ha heredado los rasgos femeninos de la familia Kidman: es un auténtico clon de su madre pero, también, se parece muchísimo a su hija. Es la perfecta heredera.

Lo cierto es que Lucía ya había llamado la atención de los buscadores de talento, al haber aparecido en alguna alfombra roja junto a su tía Nicole Kidman y su marido, Keith Urban. En su momento, su aparición desató todo tipo de rumores sobre una posible carrera interpretativa, cosa que se negó aludiendo a los estudios de periodismo que la joven cursa en Sidney. La versión oficial sigue siendo que Lucía pretende seguir los pasos de su madre (periodista y abogada), pero matizada por una cercanía cada vez mayor al mundo de la moda y la actuación que representa su tía.

Lo cierto es que Nicole Kidman está en una posición perfecta para guiar los pasos de su sobrina en la cine, no solo como actriz emergente sino como una posible sucesora. Su carrera van viento en popa, con varias películas y series en su cartera de proyectos inminentes, pero además se ha convertido en una importante productora de ficción a través de su empresa, Blossom Films. Sin embargo, otra importante y jovencísima mujer en su vida podría demandar también su papel de mentora: se trata de su hija Sunday, de 12 años, quien ya fotografía a su madre, con gafas y vestida de leopardo, con considerable talento.