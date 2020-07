27 jul 2020

La dificultad de conseguir una foto viral con una foto sexy aumenta cada verano que pasa. No, no lo tienen nada fácil las famosas para hacerse notar enseñando sus esculturales cuerpos. Desde que el culto a las abdominales se instalara en los dominios de las influencers y el yoga se convirtiera prácticamente en una religión, nos hemos acostumbrado a ver los increíbles 'bodies' de famosas como Cristina Pedroche totalmente desnudos y en todo tipo de posturas. Nos acercamos, probablemente, al momento en el que las famosas puedan mostrar tranquilamente su pecho (como ya hacen con los vestidos transparentes de fiesta), también en la playa. De momento, muchas optan por un tolpess sin topless, como Blanca Suárez. Un término medio.

Paula Echevarría no suele cargar las tintas del sexy en sus fotos, y de hecho aquí el exceso de complementos se carga el factor sugerente del selfie. Pero la intención ahí queda: las famosas hacen topless en la intimidad, pero aún no se atreven a publicitarlo.

Alba Díaz forma parte de la generación llamada a "liberar los pezones" (#freethenipple) y, en general, el cuerpo de las mujeres. De momento, la influencer se limita a sugerir que sí se quita la parte de arriba del bikini, pero aún no para las fotos.

Mery Turiel no se ha cortado un pelo para compensar la silueta modesta del bañador. La verdad es que como pose de moda no acaba de resultar demasiado bien: no entendemos en qué tipo de situación puede producirse una escena así. Eso sí: como anzuelo para la viralidad es súper efectiva.

La pose de Mery Turiel nos ha recordado un poco a este fotografía de Anabel Pantoja, bastante más natural. La portavoz del clan Pantoja destaca por la naturalidad con la que muestra su cuerpazo curvy. Y está a un paso de posar en topless total.

Paula Ordovás es una maestra en el campo de la sugerencia, con auténticos fotones que siempre es un placer observar. Aquí el juego de sombras sobre su topless es fantástico y, de paso, nos recuerda que el look con pareo y nada más para la playa siempre es una posibilidad.

Paula Ordovás también podría ser la influencer que rompiera el tabú de mostar el pecho en sus fotos de moda: no solo tiene el 'body' más 'fit' del Instagram español, sino que ya ha hecho avances apreciables.