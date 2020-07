28 jul 2020

Dicen que de todo lo malo hay que saber sacar un lado positivo, y eso es, justamente, lo que ha hecho Boris Johnson tras su experiencia cercana con el coronavirus. Recordemos que el primer ministro británico fue de los últimos mandatarios internacionales en reconocer la gravedad de la pandemia. También que acabó pasando por la UCI tras contagiarse con el Covid-19.

Una experiencia tras la que ha tomado la firme decisión de cambia de vida. De llevar una rutina más saludable. Empezando por perder peso, algo que tiene encarrilado tras haberse quitado seis kilos. Por algo se empieza, y este es un buen comienzo. Sobre todo, porque lo ha reconocido públicamente, y ya sabemos que no es muy dado a este tipo de detalles con la opinión pública.

Claro, que cuando uno acude a lanzar una campaña para prevenir la obesidad en la población, tiene que reconocer ese camino que le queda por recorrer para mejorar. "He querido perder peso desde hace mucho tiempo y creo que, como mucha gente, lucho contra mi peso. Subo y bajo. Pero desde que me he recuperado del coronavirus, estoy mejorando mi forma constantemente", eran esas palabras de Boris.

A través de un vídeo, lanzaba ese mensaje para remover conciencias, poniendo sobre la mesa que, cuando estuvo tan enfermo en la UCI, su peso podría haber jugado un papel determinante. Por eso, ha decidido cuidarse, tanto en la alimentación como en el ejercicio, y dice sentirse "en forma". Además, el mandatario británico añadía: "Hay razones de salud, pero también hace que te sientas mucho mejor. Y eso es lo principal, que, de hecho, tendrás más energía si pierdes peso".

Un nuevo estado físico que le va a venir de maravilla para compartir juegos y correr detrás de ese niño que acaba de tener al lado de su pareja, Carrie Symonds (que también tuvo que pasar por el contagio de coronavirus, con la preocupación añadida de que estaba gestando a ese bebé).