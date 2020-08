27 ago 2020

Da la sensación de que nunca terminaremos de saberlo todo sobre Michael Jackson. Que su biografía está plagada de detalles que se escapan al conocimiento del público general. Y tenemos una nueva evidencia de ello, gracias a unas cartas manuscritas del cantante que acaban de salir a la luz, once años después de su muerte.

Ha sido el diario 'The Sun' el que ha tenido acceso a esos documentos de los que ha revelado las partes más jugosas. Unos párrafos en los que Jackson (que no podemos obviar que fue carne de focos por ese proceso para blanquear su piel) tacha de racistas a grandes nombres de la historia de la música.

"Los hombres blancos siempre marcaron las páginas de la historia de la música. Han puesto a los blancos por encima de los negros", son las palabras que se pueden leer de su puño y letra. Unas líneas en las que pone ejemplos con nombres más que sonados, leyendas de la música... todas ellas blancas.

"Elvis Presley, nombrado el rey del rock and roll; Springsteen, como The Boss (El Jefe), y los Beatles, como los mejores", son esos ejemplos, tras lo que apostilla que, estos últimos, "no son mejores cantantes ni bailarines que los Blacks. Elvis no es el rey. Y le mostraré a Springsteen quién es el jefe. Voy a cambiar esto ahora con el poder de mis canciones y bailes".

"Mi objetivo es llegar a ser tan grande y poderoso y convertirme en héroe para acabar con esos prejuicios. Quiero conseguir que estos niños blancos me amen vendiendo más de 200 millones de discos", se puede leer en esas misivas firmadas en 1987 y en las que sostiene que pretende demostrar a los niños negros que no son menos que los blancos y que pueden alcanzar todas sus metas.