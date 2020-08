28 ago 2020

Compartir en google plus

No ha sido una semana sencilla para Ana Soria, que se ha visto envuelta en una ola de rumores sobre una presunta crisis con Enrique Ponce (que él se encargó de desmentir). Una bronca en público de la que se informaba el pasado fin de semana, daba pie a que se hablara de que las cosas entre ellos no marchaban según lo esperado. Y que él borrara de su Instagram todas las fotos junto a la joven, no ayudaba a conseguir que la tormenta amainara.

Pero todo cambiaba cuando su padre decidía hacerle un regalo. No uno cualquiera, sino uno que le va a permitir sentar las bases para dar un giro a su vida. ¿De qué se trata? Tal y como revelaba ayer 'El programa de verano', este ha puesto a su nombre (y su disposición) una casa. Una propiedad que le permitiría esa independencia para marcharse a compartir techo con Enrique.

Esta sería la casa que el padre de Ana Soria le habría cedido. pinit

Una noticia que, sin duda, vuelve a poner sobre la mesa que la pareja sigue dando pasos firmes en ese romance que saltaba casi a la vez que la sorprendente ruptura del torero y Paloma Cuevas, a principios de julio, después de 24 años de un matrimonio que, ahora, tendrá que finalizarse de manera formal con un acuerdo de divorcio que aún no han comenzado a dar forma.

Por si hubiera alguno que aún no se crea que Soria y Ponce no tienen problemas entre ellos, y que si hubo bronca no pasó de ser una escena como la de cualquier pareja en un intercambio de posturas opuestas, la última foto que ha compartido ella, explosiva, lo deja más que claro.

En bikini, subiendo por las escaleras de un barco, Ana aparece en dos fotos junto a las que tan solo ha escrito un "te volví a probar". Y para dar por zanjadas todas esas habladurías que hablan de que Enrique y ella no atraviesan su mejor momento, en sus comentarios observamos cómo el diestro ha colocado unos corazones con los que da un portazo a esos vientos que les han azotado estos días.