19 sep 2020

Es el meme del día. Y cualquiera con el corazón puesto en ese amor que no salió bien (¿Angelina, quién era Angelina?) sabrá a lo que me refiero. Ya se ha hecho viral: y no es para menos. El reencuentro en era Covid de Jennifer Aniston y Brad Pitt a través de Zoom que se ha convertido en el momento más adorable/sexy/inolvidable del fin de semana.

— Hi, Pitt.

— Hi, Aniston.

Esas dos frases (risitas y miraditas incluidas) han sido el principio de uno de los momentazos de este 2020. Tampoco era muy difícil conseguirlo teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, pero no por eso le quitaremos mérito a este GRAN EPISODIO que nos ha derretido el corazón. Contexto: La ex pareja se encontraba junto a otroa famosos llevando a cabo la lectura virtual del guion de la película 'Aquel excitante curso', (1982). Su saludo, debemos reconocerlo, ha sido lo mejor y demostraba que pese a todo, Brad y Jen siguen siendo amigos y han dejado las redencillas del pasado atrás. Aunque, supuestamente Pitt haya encontrado de nuevo el amor en una modelo alemana, no podemos parar de pensar... ¿Qué pasaría si volvieran? Sin duda, es el final que merecemos este 2020. Para equilibrar, aunque sea un poquito, los nieveles de 'hype' que nos ayudan a seguir adelante.

Aunque hay un detalle de la conversación que había pasado desapercibido (menos para Twitter) y que, ha mejorado el día de medio Internet de forma ipsofacta: la cara de Morgan Freeman mientras este intercambio estaba teniendo lugar. Y es algo así como la cara de tu mejor amiga cuando le cuentas que el chico que te gusta, aún, no te ha hecho ghosting.

Solo podemos decir, gracias Twitter, por tanto. Y sobre todo, gracias Jen y Brad por alegrarnos este fin de semana gris.

Ver a Jennifer Aniston y Brad Pitt juntos otra vez es una fantasía. Morgan Freeman me representa pic.twitter.com/I71v60I5GJ — Blanca Díaz (@blancaadiaaz) September 18, 2020

Mi cara es la de Morgan Freeman pic.twitter.com/S90LW8t5Hq — Astrid (@dirtsaanerol) September 19, 2020