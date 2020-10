30 oct 2020

¿Quién podría imaginarse que las estrellas de Hollywood, que a simple vista lo tienen todo, tengan que recurrir a las apps y plataformas de citas para encontrar el amor? Pues pasa de una manera más habitual de lo que se nos pudiera pasar por la cabeza. Y no solo a nivel nacional, donde Julián Contreras sería uno de nuestros máximos exponentes y que nunca lo ha ocultado. De hecho, se muestra en Tinder con una naturalidad pasmosa en busca de esa media naranja que se le resiste al hijo de Carmina Ordóñez.

Uno de los últimos en apuntarse a este método para tratar de hallar el amor y, por qué no decirlo, para matar el aburrimiento del confinamiento, fue el cantante Sam Smith. En su caso, escogió Hinde, una plataforma que tiene como objetivo potenciar los romances de una noche. Vamos, que en su caso no buscaba alguien para toda la vida, sino pasar un buen rato. Que, de vez en cuando, una alegría al cuerpo es más que lícita.

Sam Smith, el último en reconocer utilizarlas. pinit

Si embargo, no ha tenido suerte. Al menos, así lo confesaba él mismo en 'Watch What Happens Live' hace un par de semanas: "Sigo sin pareja, estoy en primera línea de batalla con todas las demás personas solteras y ha resultado muy duro. He probado suerte con todas las aplicaciones. ¡Y me expulsaron después de una sola noche porque creían que era una estafa y no se trataba realmente de mí!".

Efectivamente, el luchar para verificar que la identidad es correcta es uno de los mayores escollos que encuentran las 'celebs' cuando dan de alta un perfil en cualquiera de estas redes. No hay que irse muy atrás en el tiempo para recordar cómo a Sharon Stonela bloquearon en Bumble al pensar que era una estafadora. Tras la denuncia pública en Twitter, los responsables de la app le pidieron disculpas y la admitieron de nuevo.

A veces, mostrar tus cartas en público te puede traer problemas... A Lindsay Lohan le hemos conocido parejas de todo tipo y a las que había encontrado de mil maneras. Hace unos meses, compartió, de manera inocente, una foto del perfil de Tinder de su hermano, explicando que se lo había encontrado mientras trataba de conseguir 'matches' desde su perfil. ¿El resultado? Miles de fans descargándose el programa para intentar congeniar con ella y conseguir, al menos, una cita.

Lohan también ha tratado de encontrar a su media naranja en Tinder. pinit

"Nadie se fijó en mí. Evidentemente, la gente pensaba que mi perfil era falso, porque en general no se esperaban que alguien como yo pudiese utilizarlo", explicó en una entrevista con 'The Times' nada menos que Zac Efron, uno de los hombres más sexys del mundo y que, para sorpresa de todos, también se encuentra en ese segmento de población con Tinder en su móvil. Si él tiene que recurrir a ello, ¿qué esperanzas quedan al resto de los mortales?

En el lado patrio, uno que lo ha aireado en multitud de ocasiones que recurre a este técnica para ver si hay suerte y vuelve a ocupar su corazón, es Jorge Javier Vázquez. De hecho, ha contado alguna anécdota de sus contactos en directo, en 'Sálvame'. Aunque parece que, por el momento, sigue solo y sin encontrarle sustituto a Paco en su corazón.

Jorge Javier no ha negado nunca que recurre a ellas para buscar el amor. pinit

"Me bloquearon en Grindr por suplantación, porque la gente pensaba que me estoy haciendo pasar por mí. O sea, gracias, GRACIAS, ¿quién soy? ¿Mario Casas?", se quejaba de manera airada en Twitter Brays Efe, muy enfadado al sufrir un caso similar al de Sharon Stone. A Paula Vázquez le pasó algo similar en otra plataforma de citas, tal y como ella misma relató en una entrevista con 'El Mundo': "Una vez ligué con un chico y, cuando le dije que era presentadora, él me dijo: 'Y yo Induráin y he ganado el Tour'. Y ahí se acabó".

Como observamos, no es tan fácil ser famoso y encontrar el amor... Ni siquiera que le crean a uno en una inocente app de citas.