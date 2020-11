11 nov 2020

MMMBop fue su gran hit (y de eso hace más de 20 años), y para muchos, casi el único. Los Hanson eran una entrañable boy band formada por tres hermanos (Isaac, Taylor y Zac, ahora de 39, 37 y 35 años, respectivamente) que producían un pop amable y nada controvertido y proyectaban una imagen de adolescentes sanotes, cristianos y futuros perfectos yernos, perfectos para esos posters con los que empapelábamos el trocito que nos sobraba de carpeta cuando teníamos 13 años (los platos principales, eso sí, eran otros: los Backstreet Boys, las Spice Girls, Leo DiCaprio...). Un pedacito de nostalgia para muchos treintañeros que en este 2020, cómo no, se enturbia.

Aunque en España su periodo de popularidad fue fugaz y el mainstream les perdió la pista hace mucho tiempo, en Estados Unidos los Hanson han seguido cultivando una carrera en los márgenes, publicando discos en el circuito indie y saliendo de gira por todo el país. Por ello, Isaac, Taylor y Zac disfrutan de una base de fans fiel que no solo les adora nostálgica o irónicamente, sino que aprecia toda su discografía.

O apreciaba, porque como recoge Vice, este 2020 han salido a reducir facetas de este trío que han expulsado de su fandom a muchas personas racializadas, lgtb+ o, simplemente, gente para la que los derechos humanos no son una opinión.

En mayo, en plena revolución Black Lives Matter, el silencio de los Hanson en sus redes sociales (con lo sencillo que es para muchas celebrities cubrir en el expediente con este activismo de Instagram, aunque eso sería otro tema), comenzó a parecerles atronador a muchos de sus fans, racializados o no.

Los Hanson, tibios contra el racismo

Solo entonces postearon comentarios tan poco comprometedores como "We are all one family! Racism is wrong!" (¡Somos todos una misma familia! ¡El racismo está mal!), por parte de Isaac o "My hope for the world is that all people live up to their greatest potential" ("Lo que quiero para el mundo es que todos podamos aspirar a cumplir nuestro potencial") del benjamín, Zac.

Precisamente ha sido este último, Zac, el protagonista de la mayor controversia. Algunos fans expusieron al hermano pequeño en Reddit (una famosa plataforma de foros) destapando una antigua cuenta de Pinterest -ya borrada- en la que el músico compartía memes con chistes racistas, homófobos y comparaciones tales como que el derecho a las armas era equivalente a cuando Rosa Parks se sentó en la zona no segregada de un autobús.

Respecto a esto, el Hanson más joven ha querido responder a Vice y defenderse de las acusaciones: "La página de Pinterest que se ha filtrado da una visión distorsionada de temas como la raza o la justicia social que no reflejan mis creencias personales. Me disculpo por el daño que he causado".

El momento Miguel Bosé de los Hanson

La puntilla, ha llegado, como no, con los Hanson coqueteando con posturas negacionistas respecto al coronavirus. El pack completo. En un story en noviembre, Isaac escribió: "Nos acercamos a las Navidades, también nos las van a cancelar, como la Pascua o parece que Acción de Gracias. Yo no voy a aceptarlo. ¡Temo a Dios más que a la muerte y mucho más que al gobierno!". Después, explicó que había sido una "reacción emocional".

La cuestión es que pese a que muchos de sus seguidores conocían su conservadurismo (se casaron muy jóvenes con chicas que conocieron en sus conciertos y entre los 3 suman 14 hijos, con Taylor, el mediano, esperando su séptimo retoño) pensaban que esos mensajes que lanzaban en muchas de sus letras sobre que no importa ser diferente y que todos somos merecedores de amor significaban que tenían una visión progresista en los temas importantes.

Ahora, esa porción de fans decepcionados parecen haberles abandonado por completo. Y como recuerdan muchos: no son Taylor Swift, no pueden permitírselo. Porque ni siquiera le gustan a tanta gente.