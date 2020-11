27 nov 2020

Esta semana, el culebrón entre Josep Maria Mainat y su mujer, Angela Dobrowolski, ha tenido novedades. Hace un par de días, ella era detenida tras entrar, sin permiso, en el inmueble propiedad del productor situado en la localidad barcelonesa de Canet de Mar. No iba sola. Cómplice de este asalto era un varón que atiende al nombre de Gabriel y que se especula que pudiera ser su amante. Ese con el que se marchó en medio del confinamiento a otra de las casas del fundador de La Trinca, poco antes de ese presunto intento de asesinato con una sobredósis de insulina que nos ha llevado a todo este embrollo.

Mainat ha hablado. Lo ha hecho desde un plató de televión. En la noche del jueves se sentaba ante la audiencia de TV3, el canal autónomico de Cataluña, en 'Tot es nou', un programa que le hace competencia, por franja horaria, a 'Sálvame'. Allí se desahogaba sobre el momento que está atravesando como consecuencia del enorme 'reality' en el que se ha convertido su vida.

Ella miró en mi ordenador el testamento"

"Estoy un poco al límite. No quiero hablar de los niños, pero tengo unos niños y tengo que cambiar tres veces de piso porque tengo persecución mediática. No será normal hasta que vuelva a nuestra casa de Feliu i Codina. Los hijos mayores lo viven mal porque ya tuvieron problemas con ella. A los hijos pequeños les iré explicando. Pol me ha ayudado mucho", explicaba sobre cómo lo están pasando los niños y las recomendaciones que le ha dado la especialista a la que ha tenido que recurrir para manejar la situación de la mejor manera posible: "Tengo una psicóloga que me dice que a los niños se lo explique poco a poco: cuando haya juicio...".

Mainat durante esa intervención en TV3.

Desmiente la infidelidad

Por primera vez, habla de cómo era la relación con Angela, según su versión, rota desde el pasado mes de enero: "De a Angela me separo en enero. Los niños estaban de vacaciones de Navidad a Alemania, yo estaba en Canet y ella en un hotel. Con el coronavirus, en marzo, ella me dice que tiene el COVID y se tiene que aislar. Vivió sus aventuras, se enamoró y yo me quedé con los niños". Así que puntualiza que ella no ha incurrido en una deslealtad: "No me ha sido infiel porque estábamos separados. Me engañó porque no volvió a ver a los niños. Volvió en mayo y la cosa no funcionaba de ninguna manera. Hasta que la noche del 23 de junio pasó lo que pasó".

Estuve a un pelo de morirme la noche del 23"

"Alguien del juzgado o la policía lo filtró a un periodista, yo no tenía interés que se supiera. Las capitulaciones matrimoniales le daban la custodia de los niños pero no puede ser. Tengo yo la patria potestad. Dos juezas mujeres, femeninas, le han quitado la custodia a una madre. La vida que llevaba no era buena para tener los niños en su casa", aclara Josep Maria antes de entrar en la parte penal, que es la más dura de todo este embrollo, porque no olvidemos que será juzgada por un posible intento de homicidio: "Habrá muchos expertos para decir qué pasó aquella noche, si era circunstancial o querido. Ella miró en mi ordenador el testamento. Cheques falsificados, entra en casa para robar, altercados diversos con violencia. Es una causa muy llena. Robos en la oficina de mi casa...".

"Si la condenan por intento de homicidio yo no gano. No quiero que mis hijos vean a su madre a través de un cristal de la cárcel. Tengo un dilema. Racionalmente me cuesta aceptar que mi mujer me quería matar. Yo no estoy bien, tengo lapsus, hay cosas que no recuerdo", deja muy claro. Como también que, las últimas actuaciones de Dobrowolski, le tienen aterrado: "Robó en mi casa de Canet disfrazada de ninja y él con máscara de gorila. Todo es un 'show'. Tengo miedo. Estuve a un pelo de morirme la noche del 23",