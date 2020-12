2 dic 2020

Que nadie la busque nunca más como Ellen. Ni siquiera en las redes sociales. A partir de ahora, es Elliot Page. El actor, que saltó a la fama gracias a su papel protagonista en 'Juno' (le valió la nominación como mejor intérprete principal al Oscar, el Globo de Oro o el BAFTA, entre otros, aunque se fue de vacío en todas las galas) y que da vida a Vanya Hargreeves en la serie 'Umbrella Academy', así lo ha anunciado.

A través de un comunicado, compartido en su Instagram, ha revelado que es transexual. Que esa es su nueva identidad. Y que es un paso que da con orgullo y que puede servir para que otros se atrevan a hacerlo, pasado por encima de todos los prejuicios que siguen existiendo, por desgracia, en la sociedad. "Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida", comienza ese texto explicativo, dejando claro cómo quiere que nos refiramos a él cuando así sea menester.

Page en un fotograma de 'Juno'.

"Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero", continúa antes de poner en valor que no ha estado solo en todo este proceso que, ahora, está listo para compartir con el gran público, ya que dice sentir "una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje".

Porque no ha sido fácil. "La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz ahora mismo y de saber el privilegio que tengo, también tengo miedo", manifiesta, explicando que aún queda mucho trabajo por hacer, porque el trans es un colectivo que aún sufre "odio" y "violencia". Eso es lo que ha provocado que haya tardado más de lo que le gustaría en hablar con libertad. "Mi alegría es real, también es frágil", es la sentencia más clarificadora de lo que está experimentando.

"No puedo ni expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente quien soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo. Muchos en la comunidad trans me han inspirado infinitamente. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria", termina esas líneas que no han tardado en dar la vuelta al mundo.

Muy implicado en la lucha de los derechos del colectivo LGTBI+, hace un año ya alzó la voz para denunciar que en Hollywood existía una homofobia muy arraigada. Sostenía que su experiencia como "mujer gay" en la meca del cine, había sido "muy negativa". Porque no dudó en confesar su homosexualidad hace ya un tiempo. Y este, es un paso más.

Quizás, porque haya sentido lo mismo que cuando se decidió a hacer aquella otra revelación. "Algo se transformó en mí; y no solo emocionalmente. Porque físicamente también me encontraba mal: sufría ataques de pánico, tenía problemas de estómago… Al día siguiente de hacerlo público fui a regrabar unas tomas y la gente me decía que parecía otra persona. Y yo contestaba: 'Joder, ¿verdad que sí?'", explicó en febrero de 2019 en 'El País'.