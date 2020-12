8 dic 2020

Macarena García se ha convertido sin duda alguna en una de las actrices más queridas y seguidas del momento. La joven, que cumplió este pasado invierno 32 años, está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional con un infinidad de proyectos a la vista. Ayer, la joven acudió a el programa 'El hormiguero' para presentar su último trabajo. Lo que nadie esperaba era el trágico suceso que iba a desvelar.

La joven actriz acudió al programa para presentar su último trabajo, 'El arte de volver', un film que ha conseguido poner a prueba a Macarena como profesional. Sin embargo, más allá de lo acontecido dentro del rodaje, la actriz ha querido sorprender a todos con una anécdota de lo más espeluznante.

"Estaba cenando en un japonés y teníamos una conversación muy intensa sobre documentales de crímenes y asesinatos. Yo llevaba una capucha y una coleta y de repente alguien me cogió de la capucha y me ahorcaba", comenzaba diciendo la joven.

A lo que añadía bastante emocionada: "Creí que me estaban queriendo matar... me empezaron a dar golpes en la cabeza. La persona con la que estaba se levantó, los camareros vinieron". Sin embargo, Macarena quiso aclarar este escandaloso suceso y añadió: " Resultó que yo estaba tan metida en la conversación que me acerqué a la persona con la que estaba a escucharle, la coleta se me metió en una vela y el pelo prendió".