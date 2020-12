11 dic 2020

No ha ganado, pero Josie se ha convertido en una de las figuras más importantes de la televisión de este 2020 gracias a su papel en 'MasterChef Celebrity' y a cómo se ha mostrado ante la audiencia. Porque se ha quitado muchas etiquetas que le habían colocado por culpa de que no se le conocía del todo. Hasta el punto de que, la amistad más fuerte y grande que se lleva del espacio, jamás no lo hubiésemos imaginado.

El estilista se ha sincerado, dentro de esa ronda de entrevistas que ha concedido en estos días, sobre la relación que le une a Juan José Ballesta después del espacio de cocina. A pesar de que pudieran parecer dos polos opuestos de personalidad, lo cierto es que han trabado una amistad con la que ambos están encantados. Ha sido en la revista 'Lecturas' donde así lo ha confesado.

Josie asegura que siente debilidad por ese chaval que, siendo niño, entró en la fama al protagonizar la película 'El Bola'. Y no se corta a la hora de manifestar que, si le dieran uno de sus compañeros para hacerle un cambio de imagen, aunque sin alterar su esencia, ese sería Juanjo.

"Dentro de ese 'look', que me fascina, me encantaría explotarlo con él. Es de los que más quiero. Le quiero mucho", han sido las palabras con las que Josie deja claro que, si Ballesta se dejara, experimentaría con su aspecto exterior para darle un nuevo toque. Vamos, para hacer lo que mejor sabe y lo que a él le fascina en la vida.