29 dic 2020

Si hay alguien que no ha negado, nunca, las operaciones que se ha realizado, esa es Marta López Álamo. Es cierto que antes de comenzar a salir con Kiko Matamoros ya tenía su carrera como modelo y que empezaba a despuntar como 'influencer', pero empezar su relación con el colaborador de 'Sálvame' le dio una repercusión que no siempre ha sido fácil de asimilar.

Asentada ya en esa fama, trata con naturalidad en Instagram todo lo que sea conveniente. Estos días ha aprovechado que tiene más tiempo libre para responder a algunas preguntas de sus 'followers' en esa red social que controla al dedillo. Y, por supuesto, una de las inquietudes que tenían, era cómo era esa nariz que tiene algún retoquillo. Ella, no tenía inconveniente en rescatar una foto de su álbum personal y mostrar cómo era antes de ponerse en manos de un profesional.

En agosto de 2019, Marta relató, a través de su canal de Mtmad, todo lo que se había hecho en el cuerpo. Una buena manera, de paso, de desmentir todo lo que no se ha retocado, por mucho que la opinión pública se haya empeñado en que sí. Pasó una vez para operarse la ya mencionada nariz y dos más para el pecho. "Tenía complejo, tenía el tabique ladeado y ancho, a mí eso no me gustaba", decía en aquella ocasión sobre la nariz.

Esta es la imagen con la que Marta mostraba su nariz antes de la operación.

"No creo que tenga unos labios exagerados. Para gustos los colores y a la que le tienen que gustar es a mí. Tenía complejo de tener poco labio y me pinché tres veces con un relleno semipermanente, aunque una de ellas lo hice para quitarme", explicaba a continuación.