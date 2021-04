18 abr 2021

Julia Janeiro, la pequeña del clan Ubrique –fruto del matrimonio entre Jesulín de Ubrique y María José Campanario- alcanza hoy la mayoría de edad. Tras los desafortunados comentarios que surgieron cuando su hermana Andrea Janeiro cumplió los dieciocho y sus fotos empezaron a circular de manera pública, es inevitable que muchos se pregunten si el futuro que le espera a Julia será parecido al de su hermana (quien ya se ha postulado, incluso, como ayudante de su madre en alguna ocasión).

Una de las primeras en dejar clara su postura fue Belén Esteban quien explicó en Sálvame: “Yo no lo sé, claro que ahora saldrá como mi hija… Es un tema que a mí no me incumbe, pero siendo hermana de mi hija, hiciera lo que hiciera, no me gustaría que le hicieran daño”.

Lo que para muchos parece claro es que el estudiado perfil de Julia Janeiro en Instagram, donde cuenta con más de 75.000 seguidores, no es casualidad.

La joven aún no cuenta con un feed extenso pero esta postura de agarrarse la coleta se perfila como una de sus favoritas y aparece con frecuencia entre sus fotografías. pinit

Tirando de textos en inglés (que dan buena cuenta de su estancia y estudios al otro lado del charco), con fotos cuidadas, bien de maquillaje y luciendo modelitos –con continuos guiños a marcas de moda y belleza-. Así se presenta Juls Janeiro, como se hace llamar, ante su comunidad.

En su perfil deja buena cuenta de su gusto por la moda y el maquillaje, con referencias continuas a marcas. pinit

Todavía habrá que esperar un tiempo para descubrir si, una vez abierta esta nueva ventana hacia la intimidad del clan Janeiro, la menor de las hijas de Jesulín se decanta por seguir con sus estudios, como espera su madre, o se lanza de lleno al universo digital de las influencers.

Lo que sí parecía claro –hasta ahora- era que las dos hermanas habían acordado encontrarse para retomar el contacto y estrechar su relación una vez que la pequeña se mudara a Madrid a estudiar. Sin embargo, ya hay quien habla de una campaña de intoxicación mediática para impedirlo. ¿La respuesta? Al tiempo.