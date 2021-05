12 may 2021

El escalofriante relato de violencia física y psicológica que va desgranando Rocío Carrasco en su documental cierra muchas incógnitas, pero también las abre. Con una Rocío madre en el camino de la recuperación, la preocupación máxima se concentra en la figura de los hijos, sobre todo en Rocío Flores, la más expuesta, aludida y comprometida por la narración de su progenitora. Si los informes psicosociales oficiales confirman que su padre, Antonio David Flores, la ha manipulado hasta el extremo de provocar la agresión y malos tratos de los que salió culpable en la vía judicial, ¿qué esperanzas hay para la recuperación de esta joven? ¿Qué opciones de sanación tienen las víctimas de este tipo de manipulación tan intensa y de tan largo recorrido?

Buscamos un profesional de referencia en el terreno de la manipulación psicológica para que aclare nuestras dudas y encontramos a Laura Merino Gómez, psicóloga especializada en sectas, experta en la ayuda a personas afectadas por Grupos de Manipulación Destructivos. En este terreno su experiencia ha englobado cualquier tipo de relación abusiva y dependiente establecida con otra persona (pareja, progenitor, terapeuta, líder espiritual, etc) o grupos (sectas, bandas, radicalización, etc).

No es una sorpresa: no existe tanta diferencia entre la manipulación que un líder pone en marcha para conseguir su grupo de adeptos y la de un progenitor manipulador. Les une especialmente la dificultad para ayudar a las víctimas. Puede costar años que recuperen el espíritu crítico.

Rocío Flores y su padre, Antonio David Flores, en una fotografía reciente. pinit

Nos sorprende mucho escuchar un caso de manipulación y violencia psicológica en televisión y que no tenga curso judicial nos lleva a dudar de estos relatos. ¿Por qué no llegan a juicio?

¿Cómo son los manipuladores? La persona que manipula, sea un líder sectario o un padre, es un referente máximo. En el caso de los niños es especialmente cruel, porque confían totalmente en sus progenitores. Ya tienen la puerta de entrada abierta, como sucede con un maestro o un psicólogo que manipulan. Son personas que saben detectar una vulnerabilidad y provocar una debilidad emocional en las víctimas y llevarlas a la irracionalidad.

Denunciar un caso de manipulación psicológica es muy difícil, tanto en el caso de las sectas como en una custodia. Aunque la manipulación está recogida penalmente, no está escuchada de manera suficiente judicialmente. De hecho, si las mujeres maltratadas han logrado un reconocimiento a la violencia ha sido porque existe una violencia física obvia, no por la manipulación. Ni siquiera se consigue en el caso de las sectas, que no infringen daño físico, pero arruinan vidas, psiques y toda la relación familiar. Son terribles.

¿Necesitan mucho tiempo para someter a sus víctimas?

¿Qué medidas se toman en estos casos de manipulación flagrante? Una de las medidas que solemos tomar para cortar la manipulación es tomar distancia. Lo hacemos, por ejemplo, en el caso de chicos captados por bandas. Pedimos a los padres que, si es posible, envíen a los chavales a sus países de origen. Pero si el manipulador es un progenitor, ¿cómo te alejas de él sin que se active el mecanismo de la culpa? Es una de las situaciones más complicadas a las podemos enfrentarnos los especialistas. Ten en cuenta que, en el caso de las sectas, los padres colaboran para que su familiar salga, pero en casos como el de Rocío Flores se trata de padre contra madre. ¿En quién puede apoyarse la hija para iniciar su proceso de reajuste? Es muy complicado ayudar a esa persona.

Aunque hay personas que están toda su vida manipuladas, lo cierto es que la manipulación no necesita mucho tiempo para ser efectiva. Fíjate en el caso de los yihadistas: en cuestión de meses pueden radicalizar a cualquier joven. Un caso que conocí de un chico belga en seis meses se inmoló. Una vez que doblegan la personalidad de sus víctimas, mantener la manipulación no es nada difícil. Y para un padre aún menos, porque no va a pedir cosas demasiado extrañas. En las sectas plantean estilos de vida tan difíciles, que muchos adeptos rompen con la manipulación porque no pueden más.

¿Cómo es el proceso de asistencia a las víctimas de manipulación? ¿Se pueden 'desprogramar', por así decirlo?

Lo que hacemos los especialistas es intentar ayudar a las familias o a la pareja de la víctima para que no se aísle, que es lo que busca el manipulador: hacer de la familia un enemigo. Tratamos de eliminar primeramente esa barrera y, a partir de ahí, tratamos de colaborar para despertar el sentido crítico de la persona manipulada. Es cierto que, a veces, se realiza una intervención en la que se busca un shock de información que puede funcionar o no, pero que necesita siempre consentimiento previo. Ya no se realizan aquellas desprogramaciones que implicaban prácticamente un secuestro y eran un desastre. Ahora tratamos de ayudar a la persona para que pueda adoptar cierta visión crítica sobre lo que le está pasando y se vaya encajando poco a poco. Pero, por lo geneal, el trabajo de los psicólogos se desarrolla con la familia. Hasta que el adepto no ha salido o se ha reconocido de alguna manera la manipulación no se puede hacer gran cosa.

Imposible asistir a una persona que no sabe que tiene un problema.

No se puede hacer gran cosa desde lo racional. No se si viste a Miguel Bosé en la entrevista de Jordi Évole… Lo peor que pudo hacer fue tomar la vía de lo racional, porque Bosé respondía irracionalmente y, además, se cargaba de razón. De hecho, al ponerlo delante de una cámara delante de toda España le ha obligado a radicalizarse más. Eso es justo lo que tratamos de mostrar a las familias: que no intenten meterle en la cabeza a su familiar una idea que tienen que pensar por sí mismos. Se trata de generar las condiciones adecuadas para que la víctima piense por sí misma, por lo que los procesos de ayuda psicológica suelen ser muy largos, a veces de años. A veces ni con pruebas logras que vean que están manipulados. En los casos de manipulación reciente es especialmente difícil. Sucede como en los noviazgos: en la luna de miel no puedes decirle a la novia que su novio es tal o cual.

¿Puede reaccionar Rocío Flores como Miguel Bosé y atrincherarse aún más en su creencia manipulada?

Me preocupa del caso de Rocío Flores que no sabemos con quién está hablando, en quién se está apoyando. Si su entorno es manipulador, no la van a ayudar a gestionar lo que está haciendo su madre, que quizá es el último cartucho que puede quemar para llegar a su hija. Lo cierto es que el manipulador jamás va a reconocer que manipula. Es más: suelen estar cargados de razones. Son padres que creen que son lo mejor que les ha pasado a sus hijos, aunque hayan tenido que sacrificar honestidad o lealtad. En consulta detectas enseguida a padres o madres manipuladores porque se niegan a salvaguardar los intereses de los hijos: no quieren conciliar, lo rechazan. Te dicen que no entiendes nada, que el otro progenitor es lo peor que les ha pasado en la vida, y se niegan a respetar los intereses de los niños. Públicamente pueden dar una cara bondadosa y conciliadora, pero por detrás sus mensajes serán de presión. He tenido a niños que me ha dicho una cosa en una sesión y, en la siguiente, otra totalmente distinta perfectamente aprendida. Es espeluznante