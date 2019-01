31 ene 2019

Mujerhoy entregaba anoche sus Premios a cuatro mujeres. Inma Cuesta, Mabel Lozano, Almudena Alberca y Noemí Galera fueron las elegidas por las lectoras como las mujeres más relevantes del año. Y un premio como este merecía un look para la ocasión. Y fue, precisamente, Inma Cuesta la que más impactó con un traje de inspiración masculina en una noche dedicada a las mujeres.

Inma pasó por la alfombra roja antes de entrar a recoger su premio y lo hizo vestida de Dsquared2, con un pantalón negro y una camisa blanca, con chaqueta de esmoquin brillante encima. Los zapatos eran de Úrsula Mascaró. Un look tan impactante como sencillo, que jugaba con la ambigüedad y demostraba que en lo que respecta al estilo, no hay género que lo distinga. Además, el look de maquillaje de la actriz con unos ojos ahumados) la hacía estar todavía más guapa.

Además de aplaudir su look, todos aplaudieron también su discurso al recoger el premio y escuchar sus palabras. "¿Qué significa ser Mujerhoy? Son muchas mujeres, y muchas de ellas están en esta sala, y seguramente nunca se lleven un premio y lo quiero compartir con ellas. Son todas aquellas mujeres que tienen que lidiar y hacer malabarismos para poder compaginar su vida profesional con la personal. Y a las grandes olvidadas, las amas de casa: como mi madre", decía.