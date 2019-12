5 dic 2019

Compartir en google plus

Si hay algo que ya es una tradición en Nochevieja es, sin duda, el vestido de Cristina Pedroche. Las uvas, las campanadas y el look que escoge la presentadora son parte esencial de la última noche del año. Sus vestidos de las Campanadas están expuestos en una exposición de moda y generan una gran expectación cada año y mucha polémica. De hecho, este año Pedroche ya se ha enfrentado a una periodista por una pregunta sobre su posible look. Y, a menos de un mes de que termine el 2019, la colaboradora ya ha comenzado a dar pistas de cómo serán las prendas que llevará en la Puerta del Sol y lo ha hecho con un look a través de su cuenta de Instagram.





VER 5 FOTOS Vestidos de Nochevieja en Zara, Stradivarius y Pull&Bear por menos de 20 euros

Looks con transparencias, con poco que dejar a la imaginación y sobre todo, prendas muy sexys son las que escoge Pedroche y que despiertan todo tipo de opiniones que la presentadora ignora. En su última publicación en Instagram, Cristina ha anunciado que ya se encuentra con los preparativos del que es uno de los días más especiales del año para ella. En la imagen que ha subido a su cuenta, la colaboradora de Zapenado aparece con un vestido de Nochevieja perfecto.

Se trata de un modelo de Capriche, la firma que se encarga de casi todos sus looks y que sin duda, es una de sus favoritas. Un diseño mini y ajustado metalizado de manga larga, escote en pico y fruncido en la parte delantera. Además, las mangas están adornadas por unos flecos joya. En los años anteriores, Pedroche optó por el negro, tonos beige y dorados y hasta por una capa roja. Sin embargo este último look, también muy sexy pero demasiado sencillo para lo que nos tiene acostumbrados, podría dar una pista de que la presentadora podría optar por el plateado para esta ocasión.

Lo cierto es que estamos seguras de que su intención no es pasar desapercibida y que su versión del feminismo y su forma de apoyar el empoderamiento de la mujer será nuevamente muy criticada. Ya nos dejó con la boca abierta con el look del 2018 al llevar un conjunto de braguita y top de flores con una falda de tul y nos descolocó en 2017 con un mono transparente con apliques. ¿Con qué nos sorprenderá Pedroche este año?