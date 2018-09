4 sep 2018 agencias

Willy Toledo estaba citado este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid por insultar a Dios y a la Virgen María en unos comentarios escritos en Facebook. Sin embargo, el actor ha decidido no presentarse a la citación -lo que le ha llevado a que pese sobre él una orden de detención-.

"Si quieren verme, tendrán que venir a detenerme", destaca Toledo a EFE, clasificando de farsa el juicio. El actor asegura que es "indignante" que una "asociación ultrafundamentalista católica como la Asociación de Abogados Cristianos pueda, hoy en día, presentar una denuncia por blasfemia, como si estuviéramos en la Edad Media".

Todo surge por un comentario publicado en Facebook. "Yo me cago en dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso", dijo el actor en su perfil.

Para el actor, la ley que recoge el delito contra los sentimientos religiosos es "antidemocrática" porque "impide a los ateos expresar su opinión".

