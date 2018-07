26 jul 2018

Ricky Rubio acaba de presentar The Ricky Rubio Foundation, la fundación que nace con el objetivo de sensibilizar, informar, prevenir y combatir este tipo de cáncer. El jugador de baloncesto ha puesto en marcha este proyecto después de que su madre falleciese a causa de un cáncer de pulmón, aunque la idea ya estaba en su cabeza con anterioridad.

Vivir en la distancia la dura enfermedad de su madre, que falleció víctima de un cáncer de pulmón, fue muy duro para Ricky Rubio, tanto que hasta se planteó su continuidad en la NBA, culpable por la distancia que le separaba de su progenitora al no poder acompañarla en los momentos en los que peor se encontraba.

"Yo me llegué a plantear dejar el baloncesto, no tengo reparos en decirlo. Imagine lo que es estar hablando con tu madre y que te tenga que colgar por lo mal que se encuentra. ¿Qué haces entonces a 10.000 kilómetros? ¿Qué importa entonces el baloncesto? Seguí en Minnesota porque ella me lo pidió, decía que esa era la única forma que tenía yo de luchar por ella. Muchas veces no quería ir a jugar, lo hacía por ella", ha confesado Rubio en una entrevista concedida a La Vanguardia.

Su madre falleció y el jugador de baloncesto reflexiona sobre lo que supone esta dura enfermedad y cómo afecta a los familiares de los enfermos. "Es un sufrimiento duro y prolongado que hace plantearte el sentido de la vida. Estamos acostumbrados a los finales de cine y de repente te encuentras que después de tanta lucha no llega el final feliz".

A través de su nueva fundación, Ricky Rubio intentará concienciar sobre lo que supone esta enfermedad e intentará ofrecer apoyo a las familias de los enfermos.

