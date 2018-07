28 jul 2018

"Asusta más que Belén Esteban" y otros comentarios de este tipo se ha tenido que enfrentar Jorge Javier Vázquez después de publicar una foto sin maquillar. El presentador de Telecinco ha querido mostrarse al natural, pero a sus seguidores no les ha causado una buena impresión.

Ha sido durante sus vacaciones cuando el popular presentador se ha de decidido a hacer pública su imagen más natural. Lo que no esperaba es que su fotografía iba a convertirse en el centro de debate en todas las redes sociales.

Jorge Javier se une así a la larga lista de famosos que se suman al "no make up" (sin maquillaje) y prescinde del retoque de peluquería y maquillaje para mostrarse de forma única y personal. Una cinta en el pelo ni gafas ni polvos que oculten las pequeñas imperfecciones del rostro. Así es Jorge Javier Vázquez cuando no está en los platós de Telecinco:

