30 jul 2018

Gloria Camila Ortega (23) ha hablado alto y claro y tiene un mensaje para María Patiño (46). El pasado fin de semana el programa ‘Socialité’ (Telecinco) presentado por Patiño, emitió una noticia donde se analizaba cómo respondía Camila a las preguntas de la prensa. Tras ver el reportaje, ésta compartió en sus 'stories' de Instagram sus opiniones respecto a la noticia; “Lo que han emitido es una noticia sobre mis caras de expresión y de asco y lo que soy capaz de trasmitir con mi cara de asco cuando respondo a las preguntas”, explicaba.

La exconcursante de 'Supervivientes' se cuestionaba acerca de valor informativo del video y es cuando dudaba de la profesionalidad de los periodistas: "Lo han hecho aposta. No sé, ¿qué profesionales son esos?", se preguntaba. Cree que el objetivo de usar esas imágenes no tenía otro fin que el de "rellenar". "Es verdad que cada uno hace su programa como quiere y habla de lo que quiere, pero eso es una tontería", reflexionaba.

A medida que iba dando su opinión a través de un vídeo en directo, Gloria Camila ha ido recibiendo mensajes de apoyo así como críticas. Éstas últimas, debido a la contradicción de criticar un espacio de una cadena en la que ella trabaja. "No me estoy metiendo con una cadena, sino con un programa que habla de mí y son gilipolleces siempre", ha puntualizado.

Ha querido dejar claro que ni 'Socialité' va a ser su publicación de cabecera, ni que nadie de su equipo -incluida Patiño- van a conseguir nada de ella: "No me gusta ni la presentadora ni el programa. Nunca he trabajado para ese programa ni voy a hablar para ese programa, porque no me gusta".

