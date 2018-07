31 jul 2018

Los famosos aprovechan el verano para casarse con sus parejas ya que los motivos profesionales no les permiten pasar por el altar en otro momento. Eso es lo que debieron pensar Nikki Bela y John Cena, cuando el luchador profesional le pidió matrimonio hace casi un año.

Sin embargo, no todas las bodas llegan a buen puerto y esta ha sido una de ellas. A un mes de darse el 'sí, quiero', Nikki Bella ha anunciado que la boda no se llevará a cabo: "Se trata de una situación muy dura, porque él está luchando muy duro por mí. No me di el tiempo suficiente desde la última vez que rompimos, estaba demasiado emocionada con la idea de que quisiera tener niños", explicaba la luchadora.

Además, ha querido pedir respeto en las redes sociales, ya que son unos momentos muy duros para ambos: "Aunque esta decisión ha sido muy dura de tomar, seguimos amándonos y respetándonos el uno al otro. Les pedimos que respeten nuestra privacidad en esta nueva etapa en nuestras vidas", explicaba el comunicado.

Ahora, Nikki Bella afirma que quiere encontrarse así misma: "Creo que ahora empieza un viaje para encontrarme a mí misma y cuando me recupere y sepa qué es lo que ha ido mal, él estará allí. Y si no está, es que no era para mí".

