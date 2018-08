2 ago 2018

Ayer, Ángel Boza. miembro de La Manada, era detenido acusado de haber realizado un robo con violencia en Sevilla. Hoy, su abogado, Agustín Martínez, ha intervenido en 'El programa de verano', donde querían saber su opinión sobre esta detención.

Al ser preguntado por el comportamiento de su cliente, ha sido tajante: "Soy el abogado, no el padre de nadie, y me limito a ejercer mi trabajo e intentar cumplir las expectativas que se realizan de mi trabajo". A continuación recalcaba: "Los primeros afectados por la detención son los miembros de La Manada, porque se ven envueltos en un titular que no tiene nada que ver con ellos".

Imagino que se acogerá a su derecho de no declarar"

Sobre el propio Ángel, ha explicado: "Estuvo hablando con un familiar directo y negó los hechos. Imagino que se acogerá a su derecho de no declarar para hacerlo ante el juez y explicar su versión".

Además, se ha mostrado molesto por este tipo de comportamientos de sus clientes, que deben de ser conscientes de que están en el punto de mira. "No me hace ni pizca de gracia este asunto, porque ellos son conscientes de que están bajo una lupa microscópica", ha dejado claro.

