2 ago 2018

Los fanes de Demi Lovato pueden empezar a respirar tranquilos. Según ha publicado TMZ está previsto que la cantante abandone el hospital Cedars Sinai de los Ángeles esta semana después de pasar unos días ingresada tras ser encontrada inconsciente en su casa a causa de una supuesta sobredosis.

Pero el futuro ahora se vislumbra incierto. Lo que se plantea ahora es dónde va a ir Demi cuando salga del centro hospitalario. Según TMZ lo que su entorno más cercano quiere es que la cantante vaya a rehabilitación y comience de nuevo el camino para alejarse de cualquier tipo de sustancias y de las posibles malas influencias que pueda encontrar en su camino.

La página estadounidense, que cita fuentes cercanas a la cantante, asegura que el equipo de Demi está planeando todo para que entre en rehabilitación, pero la decisión última es de la propia artista. Sin embargo, están presionando para que tome la decisión, afirmando que si no lo hace, no volverán a trabajar con ella. “Ella puede morir si no lo hace, y no quiero que esté en mi historial que no hicimos nada”. , asegura una de esas fuentes.

Sin embargo, a tenor de lo que dice 'Tmz', no las tienen todas consigo, porque la cantante, que reconoció hace unas semanas haber recaído, rechazó entonces recibir ayuda. Quizá este terrible susto le haga ver las cosas de otro modo y de, por su propio pie, el paso de enfrentarse a su futuro con ayuda de profesionales.

Más noticias sobre Demi Lovato

- Paris Jackson entrará en rehabilitación tras la sobredosis de Demi Lovato

- Los fans de Demi Lovato culpan a su amiga Dani Vitale de la sobredosis

- La amiga de Demi Lovato se pronuncia tras ser culpada de su sobredosis

¿Sabías que Demi Lovato es Leo? Consulta su horóscopo