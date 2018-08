2 ago 2018

La ola de calor no sólo llega de África estos días. Instagram es uno de los epicentros que arde con las fotos que los usuarios publican. La última en 'incendiar' las redes ha sido Lucía Rivera (19), la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera. La modelo ha posado de lo más sexy, con un conjunto lencero negro, frente al espejo de la habitación de un hotel.

Con más de 68 mil seguidores en Instagram, se está convirtiendo en una de las modelos más cotizadas de nuestro país. La foto en cuestión ya supera los 3.600 'likes', con comentarios no han tardado en llegar. Muchos critican la sobreexposición de la jóven, otros creen que al foto es casi 'pornográfica'... mientras que muchos alaban su físico y valentía.

Good morning @salleshotels @shpereiv @youandmemkt Una publicación compartida de LUCIA (@luciariveraromero) el 30 Jul, 2018 a las 2:00 PDT

Rivera no se considera 'influencer' sino modelo. Y eso es algo que ha querido dejar claro: "Soy amiga de mil influencers, las sigo y copio sus looks pero no me considero una influencer. Soy modelo no influencer".Rivera tiene pensado trasladarse hasta París para dar un paso más en su carrera como modelo.

Más sobre Lucía Rivera

- Blanca Romero y Lucía Rivera, madre e hija sobre la pasarela de Pronovias

- “Cayetano y yo retomaremos el tiempo perdido”

- Lucía Rivera, hija de Blanca Romero, debuta como modelo

¿Sabías que Lucía Rivera es Sagitario? Consulta su horóscopo