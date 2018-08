6 ago 2018

Los cuatro autores de la conocidísima serie de 'Perdidos, J.J. Abrams, David Lindelof, Cartlon Cuse y Jack Bender, han hecho un comunicado para disculparse a la actriz Evangeline Lilly después de sus recientes y polémicas declaraciones. Y es que la actriz canadiense ha confesado que llegó a sentirse obligada a desnudarse en la serie.

"Me arrinconaron para hacer una escena parcialmente desnuda y sentí que no tenía elección", confesaba esta semana pasada la actriz en declaraciones a 'The Independent' y al recordar una de sus experiencias más traumáticas en el rodaje de la serie. Escenas en la que Evangeline Lilly recuerda: "Estaba temblando cuando acabó. No paraba de llorar y tenía que continuar para hacer una escena formidable, fuerte, justo después".

Pero la cosa no se quedó ahí y es que la actriz volvió a vivir otra situación similar durante la grabación de la cuarta temporada. "Tuve otra escena en la que Kate se quitaba la ropa. Luché para poder controlarla, pero no pude. Así que fui a los directores y les dije que nunca volvería a quitarme la ropa", confesaba la actriz.

Tanto han resonado estas declaraciones durante los últimos días que los creadores han escrito un comunicado para disculparse con la actriz, en el que asumen la culpa de lo ocurrido.

"Nuestra respuestas a las declaraciones de Evie (Evangeline Lilly) en los medios fue ponernos inmediatamente en contacto con ella para pedirle disculpas por la experiencia que detallaba que sufrió trabajando en Perdidos" (...) Aún no hemos conectado con ella, pero seguimos sincera y profundamente arrepentidos. Nunca jamás nadie debería sentirse insegura en el lugar de trabajo", concluyen.

