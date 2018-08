7 ago 2018

La noticia saltaba el pasado fin de semana y encendía todas las alarmas: con graves problemas económicos, María José Cantudo estaba al borde del desahucio de su casa situada en la madrileña calle Serrano. Era un información que se ofrecía en 'Sálvame', donde, además, se aseguraba que la situación le había llevado a mudarse hasta Andújar, en Jaén, donde viviría con su madre.

Además, el periodista Juan Luis Galiacho, encargado de dar la información, iba más allá al asegurar que el nuevo inquilino de ese inmueble habría interpuesto una querella contra ella porque esta se resistía a abandonar el domicilio.

Pero ella no se ha quedado callada y se ha puesto en contacto con una revista para desmentirlo. Es más, María José asegura que no solo no tiene problemas de ese tipo, sino que acudirá a la justicia para hacer frente a todo lo que se ha publicado estos días y que puede demostrar que no es verdad.

Más noticias de María José Cantudo...

- María José Cantudo: "No me como un colín porque no quiero"

¿Sabías que María José Cantudo es Cáncer? Consulta su horóscopo?