7 ago 2018

Con estas altas temperaturas, muchas son las formas de buscar el fresco. Algunos eligen la playa, otros la piscina, casi todos con un buen ventilador al lado y Tamara Gorro ha decidido desprenderse de toda su ropa y desnudarse en Instagram.

Lejos de refrescar el ambiente, la presentadora ha subido la temperatura de Instagram. Esta vez no hay un motivo como el aumento de seguidores detrás de esta decisión, Tamara Gorro ha escrito: "De todas las frases que os publiqué ayer en stories, me quedo con esta: La vida no te pregunta si quieres ser fuerte. La vida... te obliga a serlo. ¿Con cual os quedáis vosotros familia virtual?".

"Eres preciosa" o "cuerpazo tienes, Tamarita" son algunos de los piropos que ha recibido Tamara Gorro. Aunque sus seguidores se han centrado más en hablar de la frase que ha compartido o en escribir otras.

