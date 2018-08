8 ago 2018

Ni más ni menos que ocho años. Es el tiempo que la cantante Leona Lewis lleva saliendo con su bailarín Dennis Jauch. La pareja ha decidido dar un paso más en su relación y pasarán por el altar, según ha informado la revista 'People'.

La proposición ha coincido con la celebración de su octavo año de su noviazgo. El bailarín publicó un 'collage' en su cuenta de Instagram donde escribía lo siguiente: "Han sido los ocho años más bonitos de mi vida con este ser humano tan increíble. Brindo por muchos más recuerdos maravillosos", escribió.

Este enlace matrimonial ha colmado de alegría a la cantante que desde hace un tiempo ya afirmó su deseo de casarse jóven: "Es algo que quiero hacer en algún momento. Yo siempre decía que me quería casar a los 20. Pero ahora estoy como no, no, no estoy preparada. Siento como si pensaras que vas a estar preparada pero entonces llegas y no lo estas", afirmaba hace un tiempo la cantante.

