Cuando un programa cae de la programación antes de tiempo, todo un equipo de profesionales se va a la calle, de ahí que, más allá de lo que nos pueda gustar un formato, lamentamos una situación que, en numerosas ocasiones, es responsabilidad de la complicada forma de trabajar en cualquier cadena de televisión: primero, porque cada productora imprime un sello a sus productos y solicita cambios en cada entrega; segundo, porque a su vez la cadena propone otros retoques que se suman a los anteriores. Al final, muchas veces, entre lo inicialmente previsto por los creadores a lo que finalmente llega a los espectadores media un abismo que lo mismo provoca una mejora de la idea original o una caótica mutación que no contenta a nadie.

Viendo la supuesta versión VIP de 'Mi madre cocina mejor que la tuya' entendemos que asistimos a la segunda opción. El concurso, ligero y simpático en su primigenia emisión vespertina en Cuatro, llegó a Telecinco presentado como una apuesta en la que los famosos y sus madres competirían en plató en una carrera por realizar un menú bajo presión. Pero no lo era. Los famosos estaban, sí, pero en una amorfa presencia de ‘padrinos’ o presentadores que poco tenía que ver con lo que uno podía esperar de Juan Echanove, Alba Carrillo o Rosa López.

Lo extraño es que no lo vieran venir, porque era evidente que la sencilla idea de hacer una versión VIP del original podía resultar eficaz -como lo ha sido la de 'Ven a cenar conmigo'-, no así esta versión final en la que, al final, los concursantes verdaderos eran anónimos: algo que en Telecinco, creadora de un universo propio de personajes, no parece despegar. Del 11,7% de cuota de pantalla en su estreno, bajó al 7,4% antes de pasar por el ‘late night’ y morir en la parrilla veraniega. El ‘late night’ es el purgatorio de los programas de Telecinco en el que agonizan antes de su sentencia de muerte.

Desnudo traumático

La actriz Evangeline Lilly durante 'Perdidos'. pinit

Una década después del estreno de ‘Perdidos’, una de las series de más impacto del siglo XXI, descubrimos que su protagonista femenina, la actriz Evangeline Lilly, ha revelado la angustia que supuso para ella rodar una serie de escenas de desnudo que, como ella misma revelaba, no aportaban nada a la trama, salvo la carne que a muchos productores les gusta poner en el asador… No fue una vez, sino muchas. Y, según ha contado, sintiéndose "acorralada". Hasta que en la tercera temporada se plantó y rechazó volver a rodar sin ropa.

Que J.J. Abrams haya pedido disculpas muestra que la versión de Evangeline no solo es cierta, sino que confirma esa tendencia de incluir escenas más o menos calientes para poner a tono a los espectadores. Al precio que sea. Aunque sean gratuitas. Es un clásico la expresión 'desnudarse por exigencias del guion'. Un clásico rancio, si me apuran, que uno no imaginaría en el repertorio de uno de los directores/productores más importantes del Hollywood actual. Pero, por lo visto, hay clásicos rancios difíciles de superar…

Viva el caos mental

Conchita Wurst durante 'Eurovisión'. pinit

Turquía abandona el Festival de Eurovisión porque el director de la televisión pública turca asegura que "no se puede difundir en directo en horario infantil a un austríaco con barba y falda, que no acepta su sexo, que no admite pertenecer a ningún sexo y asegura ser a la vez hombre y mujer”" El directivo se refiere en concreto a Conchita Würst, representante austríaca que ganó en Copenhague gracias al voto de millones de espectadores europeos que, lejos de escandalizarse, se divirtieron con la actuación de un actor que ha hecho de su personaje, una pura ficción, todo un éxito internacional.

Según la televisión turca, Eurovisión es "un caos mental en identidad sexual". Qué quieren que les diga, una de las ventajas de la libertad individual es precisamente esa, que todo sea un caos dentro del orden que supone el respeto en la convivencia. El auge de una ideología represora, alejada de los valores liberales, ha ido creciendo en países como Rusia o Polonia, que cada año amenazan con abandonar el concurso. Con el triunfo de ‘Rise like a phoenix’, Conchita demostró que el público es mucho más permisivo, tolerante y libre de lo que muchos gobiernos quisieran. ¡Qué viva la provocación!

