Ireland Basinger-Baldwin ha enfadado a papá. La hija de Alec Baldwiny Kim Basinger nos tiene acostumbrados a que en su Instagram la provocación sea su carta de presentación. pero esta vez se ha pasado, o al menos para su padre. La hija del intérprete ha colgado una foto en la que aparece subida en una moto, con un bikini, botas 'cowboy' y mirada sensual.

Una instantánea a la que su padre respondía: "No, simplemente no", dejando entrever que no le gustaba esa exposición pública de su vástaga. La foto ha hecho arder las redes con 'followers' que la apoyan y critican, a partes iguales. "Que buen padre eres", escribía un usuario en los comentarios apoyando al actor.

En su 'stories' se le ha preguntado acerca la opinión de su padre sobre la foto, a lo que ella respondía: "Mi padre estaba haciendo de padre. Él realmente no estaba enojado. Debe ser algo difícil ver a tu hija posando sexy en Instagram pero no lo hago para llamar la atención de los hombres. Lo hago porque si una chica quiere sentirse sexy, debería poder hacerlo. Y te sientes muy sexy si te sientas en una motocicleta en un Bikini”, afirmaba.

Por su parte el actor ha querido zanjar la polémica, subiendo una foto con el texto: "En realidad, ella es la número uno de cinco...”.

